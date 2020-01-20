Стало известно, почему украинцы рискуют остаться без пенсий и других социальных выплат
Об этом пишет Politeka.net.
Известно, что проблемы с выплатами могут начаться уже в марте 2020 года.
По словам экс-главы Минсоцполитики Андрея Ревы, задержки пенсий может спровоцировать отвязывание выплат от прожиточного минимума.
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Более того, в проект государственного бюджета на 2020 год, который был уже утвержден Верховной Радой, внесли такие цифры, которые не смогут покрыть все выплаты, если в Украине произойдет индексирование пенсий.
Рева также заявил, что проблемы с выплатами будут неизбежны, поскольку в государственный бюджет не будут поступать дополнительные средства.
"Денег в Пенсионный фонд больше не поступит. И они столкнутся с тем, что у них будут проблемы с выплатами пенсий", - добавил бывший глава Минсоцполитики.
Ранее мы сообщали о том, что большинство украинцев могут остаться без пенсий. Через восемь лет только половина 60-летних сможет выйти на заслуженный отдых, остальные же будут вынуждены работать до 63-65 лет.
В Министерстве социальной политики подчеркнули, что 45% украинцев, которые достигли 60-летия, через восемь лет будут вынуждены работать до 63 и 65 лет, а сама Украина входит в топ-15 стран с худшей демографической ситуацией.
В ведомстве также напомнили, что без выплат рискуют остаться те граждане, которые работают неофициально и скрывают свои доходы при условии, что трудятся за границей.
Также мы рассказывали о том, что у Владимира Зеленского проговорились о повышении пенсионного возраста в Украине.
О подготовке реформы пенсионной системы рассказала глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в стенах Верховной Рады уже обсуждают этот вопрос.
Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.
Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.
Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.
Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.