Стало известно, почему украинцы рискуют остаться без пенсий и других социальных выплат

Об этом пишет Politeka.net.

Известно, что проблемы с выплатами могут начаться уже в марте 2020 года.

По словам экс-главы Минсоцполитики Андрея Ревы, задержки пенсий может спровоцировать отвязывание выплат от прожиточного минимума.

Более того, в проект государственного бюджета на 2020 год, который был уже утвержден Верховной Радой, внесли такие цифры, которые не смогут покрыть все выплаты, если в Украине произойдет индексирование пенсий.

Рева также заявил, что проблемы с выплатами будут неизбежны, поскольку в государственный бюджет не будут поступать дополнительные средства.

"Денег в Пенсионный фонд больше не поступит. И они столкнутся с тем, что у них будут проблемы с выплатами пенсий", - добавил бывший глава Минсоцполитики.

Ранее мы сообщали о том, что большинство украинцев могут остаться без пенсий. Через восемь лет только половина 60-летних сможет выйти на заслуженный отдых, остальные же будут вынуждены работать до 63-65 лет.

В Министерстве социальной политики подчеркнули, что 45% украинцев, которые достигли 60-летия, через восемь лет будут вынуждены работать до 63 и 65 лет, а сама Украина входит в топ-15 стран с худшей демографической ситуацией.

В ведомстве также напомнили, что без выплат рискуют остаться те граждане, которые работают неофициально и скрывают свои доходы при условии, что трудятся за границей.

Также мы рассказывали о том, что у Владимира Зеленского проговорились о повышении пенсионного возраста в Украине.

О подготовке реформы пенсионной системы рассказала глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в стенах Верховной Рады уже обсуждают этот вопрос.

Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.