Синоптики рассказали, когда в Украине наконец-то наступит настоящая зима.

Нынешняя зима удивляет украинцев аномальной температурой. За исключением нескольких морозных дней и небольшого снега, столбик термометра постоянно показывает плюсовую температуру.

Синоптики отмечают, что к такому температурному режиму придется привыкать, поскольку это явление не временное. Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида считает, что 2020 год будет таким же жарким, как и предыдущий.

Согласно прогнозам специалистов, климатическая весна наступит в Украине уже в феврале. Нас ожидает теплая и мягкая погода. Правда, в самом конце зимы морозы все же могут наверстать упущенное. По словам народного синоптика Владимира Деркача, январь и февраль 2020 года будут очень изменчивыми. В середине февраля и вовсе стоит ждать весеннюю оттепель.

«В начале первой декады февраля сохранятся небольшие морозы, а дальше придет оттепель, хотя и на короткое время. Уже к концу первой десятидневки температуры снизятся. Во второй декаде ожидается нетипичная для февраля погода - будет господствовать быстрая весна», - рассказал синоптик журналистам.

Это значит, что нас ждут постоянные погодные качели - быстрые переходы от плюсов к минусам и резкие перепады. Отмечается, что морозные периоды будут очень короткими. Насладиться зимой украинцы не успеют. Например, в январе серьезных осадков так и не предвидится. Впрочем, по мнению синоптика Наталки Диденко, 23-24 января снег в Украине все же возможен.

Кстати, конец весны и лето по прогнозам синоптиков, будет засушливым. Специалисты отмечают, что самым жарким месяцем в 2020 году будет май. Осень начнется четко по графику - в сентябре.

Напомним, что синоптики предупредили о резком изменении погоды, такого не было давно.

А Politeka писала, что аномальная зима добьет украинцев: синоптики дали неутешительный прогноз.

Также Politeka сообщала, что над Украиной повис мощный антициклон.