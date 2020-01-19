Український метеоролог Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в заключний день Різдвяних свят, 20 січня

Як передає Politeka.net, Діденко поділилася прогнозом погоди на найближчий день у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

За її словами, в Україні, як і на більшій частини Європи опадів не передбачається: "Могутній красень антициклон Ekart розігнав з більшої частини Європи дощі й сніги, витіснивши опади на Середземномор'ї, подальшу Атлантику і північ Скандинавії".

Так що українцям знову не світить пограти в сніжки. В країні продовжиться суха погода без опадів.

Температура повітря також буде без особливих змін, протягом дня очікується 0 + 4 градуси, на сході місцями 0-2 градуса морозу. Вітер буде північно-заходний, поривчастий, некомфортний.

У Києві 20-го січня опади малоймовірні, температура повітря вдень буде близько 0 + 2 градусів.

Наталка Діденко через сильних пориви вітру радить українцям завтра надягати щільний верхній одяг, шарфи, капюшони і тому подібне.

Раніше ми повідомляли, синоптики приголомшили прогнозом на весну 2020. Незважаючи на те, що зима видалася аномально теплою, березень нагадає українцям про морози і може зустріти снігами.

Квітень, за інформацією народного синоптика Леоніда Горбаня, виявиться теж холодним і вологим. Довгоочікуване тепло настане ближче до травня. Правда, і тут погода здивує українців і не дасть розслабитися. Горбань прогнозує спеку та посуху у травні. Тим, хто погано переносить "пекло", доведеться терпіти.

Зазначимо, синоптик Гідрометцентру Тетяна Чорна розповіла, що зараз українці зіткнулися з аномальною зимовою погодою. Звичайно, і раніше траплялося, що погода в січні була теплою, але, за словами синоптика, вона раніше ніколи не трималася протягом усього місяця. Тепла погода без мінусової температури протримається в країні як мінімум до 23 січня. Потім стовпчик термометра може поповзти вниз, але незначно.

Нагадаємо, що температурні гойдалки не пошкодують нікого: погода поиздевается над українцями, до чого готуватися.

Раніше Politeka повідомляла, що над Україною нависла потужний антициклон.

Також Politeka писала, що свіжий прогноз погоди вражає, «хрещенські морози канули в лету».