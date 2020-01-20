Погода в Україні 20 січні різко зміниться і дасть всім перепочити, оскільки хмарна погода буде супроводжуватися невеликими плюсами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, вночі та вранці будуть тумани, які будуть супроводжуватися невеликим вітром. Вночі температура повітря знизиться до 1-6 морозу, а в Карпатах до -10 за Цельсієм.

Вдень повітря на вулиці прогріється до 3 тепла.

У Києві, згідно з прогнозом синоптиків, очікується туман і хмарність. Стовпчик термометра покаже від -1 до +2 за Цельсієм, а вночі показники різко зміняться – від -2 до -4 нижче нуля.

Як повідомлялося раніше, клімат в Україні змінився безповоротно і про справжню зиму коштувати забути. Такий прогноз зробив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

За його словами, кліматичні зміни в Україні - це жах.



"У нас страшне підвищення температури зимового періоду – 2,5 градуси, а це просто жах. Страшне підвищення температури літнього періоду – майже на 2 градуси", – зазначив він.

Крім того, головний синоптик країни зазначив, що справжню зиму українці відчують, але недовго.

"Зима на сто відсотків не може бути холодною, тому що такі тенденції температури просто викреслюють всі ці похолодання", – пояснив він і додав, що якщо сніг випаде, то протримається недовго.

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