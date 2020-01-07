Погода в Україні готує різкий розворот, оскільки територію країни накриє різке похолодання
Про це розповів синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик, передає «РБК-Україна».
«Сніг буде, але його буде набагато менше, ніж раніше. Зима ще не закінчилася, ще два місяці попереду. Сніг ми побачимо. Єдине що, на жаль, він буде нетривалим», - зазначив він.
Синоптик стверджує, що минулий рік був для українців найтеплішим за останні кілька століть.
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«2019 рік виявився найтеплішим за всю історію спостережень в Європі, тобто приблизно через 200-250 років. Грудень був найтеплішим місяцем зими на європейській території», - уточнив він.
Проте зараз, згідно з прогнозом Білика, очікувати нового потепління не варто. Друга декада січня відзначиться підвищенням температури на Півдні та Заході до +6 за Цельсієм.
Як повідомлялося раніше, українців попередили про фатальне погіршення погоди в 2020 році. Про це розповіла голова департаменту кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди інституту Вазіра Мартазінова в коментарі журналістам.
Згідно з прогнозом експерта, в 2020 році на Україну обрушаться урагани і повені.
Як стверджує метеоролог Вазіра Мартазінова, погіршення погодних умов пояснюється глобальною циркуляції повітря.
"протягом кожного місяця буде велика нестійкість температури – від холоду до тепла. Кожні 5-6 днів ймовірні різкі перепади температури повітря, найскладніші регіони – це Карпати і Західна Україна, але можуть бути повені в південно-східних областях", – озвучила свій прогноз експерт.
"При будь-яких великих перепадах температури, від тепла до холоду чи від холоду до тепла, завжди виникають синоптичні стихійні ситуації. Тому можна зробити прогноз, що цього року буде те ж, що і в минулому", - підсумувала Мартазінова.
Нагадаємо, люта негода розірве Україну на частини, прогноз лякає.
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