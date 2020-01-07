Погода в Україні готує різкий розворот, оскільки територію країни накриє різке похолодання

Про це розповів синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик, передає «РБК-Україна».

«Сніг буде, але його буде набагато менше, ніж раніше. Зима ще не закінчилася, ще два місяці попереду. Сніг ми побачимо. Єдине що, на жаль, він буде нетривалим», - зазначив він.

Синоптик стверджує, що минулий рік був для українців найтеплішим за останні кілька століть.

«2019 рік виявився найтеплішим за всю історію спостережень в Європі, тобто приблизно через 200-250 років. Грудень був найтеплішим місяцем зими на європейській території», - уточнив він.

Проте зараз, згідно з прогнозом Білика, очікувати нового потепління не варто. Друга декада січня відзначиться підвищенням температури на Півдні та Заході до +6 за Цельсієм.

Як повідомлялося раніше, українців попередили про фатальне погіршення погоди в 2020 році. Про це розповіла голова департаменту кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди інституту Вазіра Мартазінова в коментарі журналістам.

Згідно з прогнозом експерта, в 2020 році на Україну обрушаться урагани і повені.

Як стверджує метеоролог Вазіра Мартазінова, погіршення погодних умов пояснюється глобальною циркуляції повітря.

"протягом кожного місяця буде велика нестійкість температури – від холоду до тепла. Кожні 5-6 днів ймовірні різкі перепади температури повітря, найскладніші регіони – це Карпати і Західна Україна, але можуть бути повені в південно-східних областях", – озвучила свій прогноз експерт.

"При будь-яких великих перепадах температури, від тепла до холоду чи від холоду до тепла, завжди виникають синоптичні стихійні ситуації. Тому можна зробити прогноз, що цього року буде те ж, що і в минулому", - підсумувала Мартазінова.

Нагадаємо, люта негода розірве Україну на частини, прогноз лякає.

А ще писала Politeka, що погана погода розірве Україну на шматки.

Також Politeka повідомляла, погода готує мерзенний сюрприз, новорічний настрій скасовується.