Министр образования Анна Новосад вслед за другими министрами высказалась о своей заработной плате

Новосад заявила, что зарплата составляет 36 тысяч гривен на руки. Это на 10 тысяч меньше, чем до этого она получала на должности руководителя директората Минобразования. Этих денег достаточно для того, чтобы нормально прожить. Ведь есть собственное жилье, служебный автомобиль, а времени ходить в кино не хватает. Но если поставить вопрос, как у молодого человека, что думает о будущем и сбережениях, а также пенсии, то этого мало, передает "Интерфакс-Украина".

"В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать, - добавила Новосад

По официальным данным Кабмина, Анна Новосад получила за декабрь 138 тысяч. А до этого три месяца зарплата была в среднем 38 тысяч. Другие министры заявили, что с этих денег пришлось заплатить налоги, а также в зарплату за прошлый месяц вошли надбавки и премии, которых до этого не было.

Ранее мы сообщали, что новая министр образования Украины Анна Новосад опозорилась в сети постом в Фейсбук, в котором нашли массу ошибок.

В опубликованном 29 августа тексте нашли множество промахов, о чем сообщила украинская языковед, общественный и политический деятель, член политсовета ГО «Свобода» Ирина Фарион.

Она распечатала публикацию нового министра и ручкой принялась исправлять ошибки.

«Господа! Вот вернулась я сейчас в блаженном настроении с Закарпатья, с Синевира. И тут на глаза лезет нелепое сообщение новой беды для образования и науки, достойной преемницы, как это видно из неграмотного сообщения, Табачника, Квита, Гриневич — тов. Новосад. Все эти люди для меня из одного синонимичного ряда. Все они разрушителя украинского национального образования», — отметила она на своей странице в Фейсбуке.

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