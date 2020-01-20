Ада Роговцева пожелала украинцам не падать духом и не впадать в отчаянье

Роговцева все годы войны ездит в зону АТО. Она давно отказалась от поездок РФ. А про артистов, которые ездят зарабатывать в Россию, говорит, что это их личный выбор между деньгами и достоинством.

"Они меня очень любили в России. И как в одну минуточку все изменилось. Как только ты говоришь: моя Родина, моя земля мне дороже, чем все блага, которые вы мне предлагаете – я у них под криминалом" - заявила актриса.

Роговцева также отметила, что украинское общество должно преодолеть равнодушие.

Кроме того, мы писали чт актриса Ада Роговцева заявила, что ВСУ обновились с 2014 года, когда началась гибридная война на Донбассе при прямом участии России.

Роговцева уверяет, что люди в Украине не могут видеть больших реформ в армии государства.

Об этом она заявила во время выступления на одном из телеканалов.

«На армию 2014-го года нельзя было смотреть без слез, потому что каждый, кто бывал на передовой мог увидеть, чем воевали эти парни, в чем они были одеты. Наши защитники стояли с пулеметами выпуска 20-х годов прошлого столетия», — заявила артистка.

Роговцева также добавила, что знает все изменения в войсках Украины в лучшую сторону не со слов, так как она постоянно ездит на фронт и общается с военными на местах.

«Армия 2014-го и армия 2019-го – это два разных мира. Сегодня наши парни одеты как люди, они обеспечены всем продовольствием, у них есть современная военная техника», — говорит она.

Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.

А еще Politeka писала,что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.

Также мы писал о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.