Министр образования Анна Новосад выразила недовольство своей заработной платой

Новосад заявила, что зарплата составляет 36 тысяч гривен на руки. Это на 10 тысяч меньше, чем до этого она получала на должности руководителя директората Минобразования.

Этих денег достаточно для того, чтобы нормально прожить. Ведь есть собственное жилье, служебный автомобиль, а времени ходить в кино не хватает. Но если поставить вопрос, как у молодого человека, что думает о будущем и сбережениях, а также пенсии, то этого мало.

Такие слова министра не на шутку разозлили украинцев.

"Так какого хрена ты там сидишь? Иди на завод там больше получишь?", "Проживи за минималку", "Ищи другую работу", "минималку и вперед", "А учителя могут ?", "Иди уборщицей работать или пойди к какой-нибудь бабушке-пенсионерке и она тебя научит, как прожит на две тыс.грн. Ты еще и сэкономишь о-го-го сколько.", - писали украинцы в соцсетях.



Стоить отметить, что Новосад "прославилась" после своего скандального поста в Facebook, в котором допустила множество ошибок.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время первой встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком, которая состоялась после скандала с записями совещаний, заявил о необходимости предоставить новую концепцию зарплат высокопоставленных чиновников.

Напомним, у Гончарука впервые выдали всю правду о космических зарплатах Кабмина

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