Наряд первой леди Украины Елены Зеленской, в котором она посетила национальный музей Омана, стал поводом для бурного обсуждения в сети
Как передает Politeka.net, на днях в сети появились снимки супруги президента Владимира Зеленского в окружении представителей украинской делегации и сотрудников музея. На кадрах видно, что Елена в шлепанцах. Эта деталь свела украинцев с ума. Пользователи сети "обсмаковали" обувь первой леди со всех сторон.
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"На фотке вся украинская делегация одета так, будто они после музея на базар за картошкой собрались."
"Терміново цю ікону стилю в свіжий Vogue. Можна написати, що шльопки на офіційній зустрічі, то є дуже сучасна сучасність"
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"Сколько можно пилить опилки!!!Все прям знатоки и эксперты моды и протоколов"😬 "
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Ранее мы сообщали, на официальной странице музея Омана в соцсети Фейсбук поделились снимками с украинской первой леди. Для визита она подобрала наряд в белых и серых тонах. На ней рубашка-платье с узором серого цвета, под которую Елена надела белые штаны, - все свободного кроя из легкой ткани. Распущенные волосы, минимум макияжа и украшений - все это дополнило нежный образ первой леди.
Также мы писали, в сети обсуждали новогодний образ первой леди. Она поделилась в Инстаграм кадром, в котором наряжает елку. На Елене теплый свитер горчичного оттенка с широким горлышком. К объективу она стоит в полоборота. Идеальная укладка, нежный макияж дополнили уютный и домашний образ супруги президента.
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Также Politeka писала, что Зеленский пошел по пути Януковича и Порошенко, украинцы разочарованы.