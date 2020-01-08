"Будто на базар за картошкой собрались"

Наряд первой леди Украины Елены Зеленской, в котором она посетила национальный музей Омана, стал поводом для бурного обсуждения в сети

Как передает Politeka.net, на днях в сети появились снимки супруги президента Владимира Зеленского в окружении представителей украинской делегации и сотрудников музея. На кадрах видно, что Елена в шлепанцах. Эта деталь свела украинцев с ума. Пользователи сети "обсмаковали" обувь первой леди со всех сторон.

"Пазорище, резиновые шлепки с барика за 15 грн"

"В Центральной Африке все ходят босиком. А можно и Елене Зеленской?"

"На фотке вся украинская делегация одета так, будто они после музея на базар за картошкой собрались."

"Терміново цю ікону стилю в свіжий Vogue. Можна написати, що шльопки на офіційній зустрічі, то є дуже сучасна сучасність"

"Взула й забула)"

"І ніхто не написав, що Олена у національній криворожський одежі!"

"Могли б і в халатах махрових"

"Сколько можно пилить опилки!!!Все прям знатоки и эксперты моды и протоколов"😬 "

"буде в чому зустрітись з Макроном на вищому рівні"

"Полиция стиля в деле - что будут выписывать Елене штраф?"

"Я пока не вижу проблемы, чтоб раздувать дискуссию."

Ранее мы сообщали, на официальной странице музея Омана в соцсети Фейсбук поделились снимками с украинской первой леди. Для визита она подобрала наряд в белых и серых тонах. На ней рубашка-платье с узором серого цвета, под которую Елена надела белые штаны, - все свободного кроя из легкой ткани. Распущенные волосы, минимум макияжа и украшений - все это дополнило нежный образ первой леди.

Также мы писали, в сети обсуждали новогодний образ первой леди. Она поделилась в Инстаграм кадром, в котором наряжает елку. На Елене теплый свитер горчичного оттенка с широким горлышком. К объективу она стоит в полоборота. Идеальная укладка, нежный макияж дополнили уютный и домашний образ супруги президента.

Напомним, Зеленский поздравил Путина с Новым годом: о чем договорились президенты

Также Politeka писала, что Зеленский пошел по пути Януковича и Порошенко, украинцы разочарованы.