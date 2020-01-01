Первая леди Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым 2020 годом

Как передает Politeka.net, соответствующий пост она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

На фотографии, она наряжает новогоднюю елку. Елена стоит спиной к камере. Она одета в простой коричневый свитер, а ее волосы уложены в легкие кудри. Первая леди Украина отметила, что 2019 год выдался очень тяжелым.

"Сказать, что 2019-й стал для меня годом-вызовом, – это, пожалуй, все равно что промолчать 🙂⠀И все же я хочу поблагодарить его. За испытания на прочность, за тренировку ответственности, за ощущение поддержки – как никогда до сих пор, за марафон эмоций.⠀Прощай, 2019-й! И добро пожаловать, новый, 2020-й! Желаю, чтобы для каждого из нас он был добрым, радостным и светлым! С Новым годом!🎄🤗", - написала первая леди Украины в своем посте.

В комментариях украинцы выразили свою благодарность за поздравления и ответили ей взаимностью.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также поздравил соотечественников с наступлением нового 2020 года в новом формате.

Глава государства привлек к своей 13-минутной речи простых украинцев, а также известных в нашей стране политиков, спортсменов, активистов, актеров, звезд шоу-биза... поставив главный вопрос: кто все мы? Президент призвал украинцев уважать друг друга, отметив, что только так можно достичь мира.

Выступление президента вызвало настоящий фурор в сети. Большинство пользователей отмечают, что "первый раз в жизни" не хотелось выключать звук - а досмотреть до конца.

Напомним, Зеленский поздравил Путина с Новым годом: о чем договорились президенты

Также Politeka писала, что Зеленский пошел по пути Януковича и Порошенко, украинцы разочарованы.