Для жены президента это важный шаг

Елена Зеленская вошла в совет, который ранее возглавляла Марина Порошенко

Как стало известно в понедельник, 13 января, нынешняя первая леди Украины вошла в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецький арсенал». Указ об обновлении состава совета подписал Владимир Зеленский.

Помимо назначения своей супруги, президент также сделал председателем совета министра культуры Владимира Бородянского, а секретарем – гендиректора «Мыстецького арсенала» Алесю Островскую-Лютую. Помимо этого на должности в совете были утверждены еще 13 человек.

Также Зеленский признал утратившим силу указ о составе совета, подписанный предыдущим президентом Петром Порошенко, который назначил сопредседателями «Мыстецького арсенала» свою жену Марину и своего советника Бориса Ложкина.

Ранее мы писали о том, что наряд первой леди Украины Елены Зеленской, в котором она посетила национальный музей Омана, стал поводом для бурного обсуждения в сети. Ранее в сети появились снимки супруги президента Владимира Зеленского в окружении представителей украинской делегации и сотрудников музея. На кадрах видно, что Елена в шлепанцах. Эта деталь свела украинцев с ума. Пользователи сети "обсмаковали" обувь первой леди со всех сторон.

Ранее мы сообщали, на официальной странице музея Омана в соцсети Фейсбук поделились снимками с украинской первой леди. Для визита она подобрала наряд в белых и серых тонах. На ней рубашка-платье с узором серого цвета, под которую Елена надела белые штаны, - все свободного кроя из легкой ткани. Распущенные волосы, минимум макияжа и украшений - все это дополнило нежный образ первой леди.

Также мы писали, в сети обсуждали новогодний образ первой леди. Она поделилась в Инстаграм кадром, в котором наряжает елку. На Елене теплый свитер горчичного оттенка с широким горлышком. К объективу она стоит в полоборота. Идеальная укладка, нежный макияж дополнили уютный и домашний образ супруги президента.

Напомним, Елена Зеленская в трауре, Путин решил не молчать: "Тяжелая потеря".

Как сообщала Politeka, Елену Зеленскую разнесли за наряд на важной встрече.

Также Politeka писала, что растрепанная Елена Зеленская обескуражила внешним видом на публике.