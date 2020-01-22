Погода в Украине 22 января удивит всех, поскольку дожди и морозы возьмутся за нашу страну с новыми силами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Так, дожди ожидаются практически по всей территории страны, кроме южных областей. Облачность будет в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Также дожди «обойдут стороной» территорию аннексированного украинского Крыма. Тут воздух прогреется до 1-7 градусов. Ночью же стоит ожидать от 0 до 2 тепла.

На остальной территории Украины будут дожди с мокрым снегом. Столбики термометров будут показывать от 1 до 6 тепла. Ночью воздух остынет до -2 до +3 по Цельсию. В Карпатах ночью будет 5-10 градусов мороза.

В Киеве и области синоптики прогнозируют дожди со снегом. Ночью будет от 0 до 2 тепла. Днем же воздух прогреется до 1-3 по Цельсию.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань, который довольно точно дает прогнозы на длительные промежутки времени, рассказал о том, какой будет весна 2020 года в Украине.

По словам синоптика, после теплой осени и достаточно мягкой зимы украинцев ждет очень неприятная весна с морозами и засухами к концу сезона. Горбань прогнозирует, что к концу марта нас ждут сильные морозы, в апреле будет холодно и сыро, как осенью, а в мае станет настолько жарко, что наступит засуха.

Напомним, погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди: «Зима еще не закончилась».

Как сообщала Politeka, ураганы обрушатся на Украину, появился пугающий прогноз.

Также Politeka писала, что погода даст передохнуть украинцам, синоптики огорошили прогнозом.