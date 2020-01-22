Верхушка «ДНР» активно обсуждает вопрос возможной реинтеграции Донбасса в Украину, хотя, судя по тому, как россияне активировались на фронте, у Кремля другие планы

Тем не менее, в ОРДЛО распространяются слухи о том, что осенью 2020 года, предположительно сентябрь-октябрь, оккупированные территории таки должны реинтегрироваться в Украину. Об этом сообщается в телеграмм-канале «Вольнодумец».

Реинтеграция, естественно, состоится только при условии выполнения требований Кремля, и над тем, как поэффективнее их протолкнуть, трудится целая команда российских стратегов и политтехнологов, а помогают им в этом бывшие помощники беглого экс-президента Виктора Януковича.

Жители Донецка рассказывают, что Москва дала сигнал «руководству» ОРДЛО готовиться к выборам. На данный момент в «Л/ДНР» к ним готовы и вовсю подбирают кандидатуры депутатов, формируют избиркомы и участки для голосования.

Один из главных вопросов, который может стать камнем преткновения на пути к реинтеграции, – всеобщая амнистия, на которой настаивает Кремль, но которой противится Украина.

Поговаривают, что в ходе Минского формата и запланированной на весну встрече нормандской четверки Кремль будет настаивать, что «обе конфликтующие стороны, (т.е. «Л/ДНР» и ВСУ, РФ не упоминается), нарушали права человека, убивали, разрушали, захватывали и совершали другие противоправные действия», и рекомендовать Украине принять закон, согласно которому все боевики в «Л/ДНР» будут амнистированы, а также амнистировать украинских военнослужащих, их командиров, добровольцев, волонтеров, политиков и тому подобное.

Более того, в Москве планируют продавливать тезис, что это был внутренний конфликт в Украине, вот она и должна амнистировать всех граждан, воевавших на Донбассе. По сути, этот закон уравнивает террористов и сепаратистов с защитниками территориальной целостности и независимости нашей страны.

Что же касается восстановления разрушенной инфраструктуры ОРДЛО, то оно, по мнению кремлевских кураторов, должна проводится Украиной.

«Имеются якобы договоренности, что весной 2020 года ряд украинских олигархов заявят о готовности восстанавливать Донбасс, а ЕС подтвердит, что готов дать им деньги. Не безвозмездную помощь государству Украина, не переселенцам и всем пострадавшим, а в созданные олигархами фонды», – говорится в сообщении.

Остается надеяться только на то, что украинская власть понимает, какой капкан готовит Россия, и не допустит реализации кремлевских планов.

Напомним, украинский историк разрушил миф о Донбассе.

Как сообщала Politeka, Путин планирует забрать шесть областей Украины, и это только начало.

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