Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутат Виктор Медведчук провел встречу с однопартийцами в Полтаве и рассказал о возвращении Донбасса в Украину

«С 14-го года мы пытаемся принести мир в страну, мы пытаемся вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс», - заявил политик.

Медведчук уверен, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко не нужно было восстанавливать территориальную целостность страны. Ведь Донбасс бы не голосовал за него или его партию.

"Порошенко и его команде не нужна была эта формула по восстановлению территориальной целостности страны. Потому что вернувшийся в Украину Донбасс никогда бы не проголосовал ни за него, ни за его партию. И это был факт, который он хорошо осознавал", - добавил депутат.

Политик также отметил, что новая власть тоже не приняла во внимание, что нужно выполнять Минские соглашения. Новая команда не только далеко от идеала, но и от реальных событий в стране.

Виктор Медведчук рассказал о социально-экономической ситуации в Украине и остановился на показателях Полтавской области. Промышленное производство упало за 2019 год на 6,34%. В сельскохозяйственном производстве, которым гордиться Полтавщина, падение составило 3,4%.

«Снижение реальной заработной платы, потеря рабочих мест… Задолженность по заработной плате, которая стала рекордной (вдумайтесь!) во всей стране, в том числе и у вас в области!», - заявил депутат.

Политик также упомянул и последний скандал с высокими зарплатами чиновников и раскритиковал деятельность правительства, которое довело страну реформами до экономического коллапса, а народ - до нищеты.

«Команда, которая пришла к власти, сказала, что "эпоха бедности закончилась", а по факту мы уже живем в эпохе нищеты», ‒ резюмировал Медведчук.

Он уверен, что люди уже осознали это и хотят видеть у власти профессионалов и эффективных чиновников. До выборов новых лиц хотели 70%, а в декабре социология показала цифру в 20%. При этом 43% желают видеть профессионалов, которые знают экономику, социальную сферу и вопросы государственного управления. Именно такие люди должны руководить страной, чтобы она стала успешным государством.

Политик также поговорил о достижениях партии на выборах в Раду и дал наставления для руководства ОПЗЖ в городе:

«Надо понимать, что на парламентских выборах мы в двух областях заняли первое место, это Донецкая и Луганская. Мы в семи областях заняли второе место. В шести областях мы заняли третье место, в том числе и в Полтавской. Город Полтава на парламентских выборах был вторым. И поэтому сегодня, когда мы напутствуем, высказываем пожелания новому руководству Полтавской городской организации, мы говорим по поводу того, что руководители, которых мы только что избрали, должны понимать, что партия не может быть ниже второго места ни в области, ни в городе».

Во время конференции жительница Полтавы поблагодарила Медведчука за его работу по установлению мира и возвращение удерживаемых лиц домой, к их семьях.

В конференции участвовал руководитель Политсовета Партии Виктор Медведчук, сопредседатель партии Вадим Рабинович, глава областной организации Олег Сазонов. Во время заседания избрали руководителем городской организации ОПЗЖ в Полтаве народного депутата Верховной Рады IX созыва Илья Кива, его заместителем – Владимир Гриценко.



