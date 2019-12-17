Правительство Украины предложит СНБО ввести санкции против предприятий на неподконтрольных территориях, сотрудничающих с Россией

Соответствующее постановление Кабмина от 27 ноября было опубликованно на сайте правительства во вторник, 17 декабря.

Отмечается, что Кабинет министров равительство инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

"Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на временно оккупированной территории Украины", - говорится в документе.

При этом сам перечень не обнародован.

Ранее сообщалось, что оккупационные «власти» и жители ОРДЛО всерьез побаиваются окончательных договоренностей по ситуации вокруг неподконтрольных Украине территорий.

В сети сообщается, что боевики и иже с ними очень боятся того, что Украина перестанет выплачивать пенсии и соцвыплаты жителям ОРДЛО, а также устроит полную и реальную экономическую блокаду, запретив ввозить на оккупированные территории все, начиная от продуктов и воды и заканчивая газом и оборудованием.

Еще один страх оккупантов – установление фактической границы по линии разграничения и запрет на поездки в Украину всем жителям "Л/ДНР", которые не покинут оккупированную территорию, например, в течение одного месяца. Также они боятся, что россиян перестанут пускать в Украину и разорвут торгово-экономические отношения.

Напомним, Путин обрек украинцев на страдания, Зеленский бессилен.

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