Жители Донбасса, которые в 2014 году звали Путина и ложились под колеса украинских танков, сегодня штурмуют подконтрольную Украине территорию ради пенсий и соцвыплат

Пограничники из состава Объединенных сил задержалу группу лиц, которые незаконно пересекли линию разграничения в Луганской области. Соответствующее видео появилось в Twitter МВД Украины.

Согласно поданной информации, жители оккупированных территорий хотели незаконно попасть на территорию, подконтрольную Украине, чтобы получить соцвыплаты.

Прикордонники зі складу Об’єднаних сил викрили групу осіб, які незаконно перетнули лінію розмежування



Жителі окупованих територій хотіли незаконно потрапити на територію підконтрольну Україні аби отримати соцвиплати



Деталі: https://t.co/Vx9vmB1Qkq pic.twitter.com/NnntpjxJpr — МВС України (@MVS_UA) January 11, 2020

По словам одного из задержанных, он переплыл реку на лодке, чтобы добраться до Сватово и забрать там пенсию. Старик пообещал, что больше так делать не будет.

В комментариях мнения пользователей на ситуацию разделились. Одни защищают этих людей, поскольку они граждане Украины, другие же возмущаются, что жители ОРДЛО не гнушаются украинских денег:

«Замаскированная ДРГ», «а ведь вполне могли вместо соцвыплат получить МОН и ОЗМ установленные террористами», «А вот мне как-то хреново это видеть, хотя и понимаю зачем все это делается», «Так им ещё и пенсии надо дать!!! И награды всякие!! Это сарказм если что», «Это же наши украинцы».

Ранее мы писали о том, что перед Новым годом на границе между ОРДЛО и территорией, подконтрольной Украине, выросли гигантские очереди. Жители районов, куда пришел «русский мир», спешили в Украину за пенсиями, пособиями и продуктами.

Мы также рассказывали о том, что донецкий пенсионер-шахтер Кнышов, который радостно порвал украинский паспорт, получив российское гражданство, показал, как «хорошо» ему живется после оккупации Донбасса. Паспорт РФ он получил без прописки, и теперь остался без пенсии, соцвыплат и не может устроиться на работу.

Напомним, боевикам устроили пытки в "ДНР", средств на существование не осталось.

Как сообщала Politeka, адепт "Новороссии" на собственной шкуре испытал "русский мир".

Также Politeka писала, что "герой ДНР" устроил "госпереворот".