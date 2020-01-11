Жители Донбасса, которые в 2014 году звали Путина и ложились под колеса украинских танков, сегодня штурмуют подконтрольную Украине территорию ради пенсий и соцвыплат
Пограничники из состава Объединенных сил задержалу группу лиц, которые незаконно пересекли линию разграничения в Луганской области. Соответствующее видео появилось в Twitter МВД Украины.
Согласно поданной информации, жители оккупированных территорий хотели незаконно попасть на территорию, подконтрольную Украине, чтобы получить соцвыплаты.
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По словам одного из задержанных, он переплыл реку на лодке, чтобы добраться до Сватово и забрать там пенсию. Старик пообещал, что больше так делать не будет.
В комментариях мнения пользователей на ситуацию разделились. Одни защищают этих людей, поскольку они граждане Украины, другие же возмущаются, что жители ОРДЛО не гнушаются украинских денег:
«Замаскированная ДРГ», «а ведь вполне могли вместо соцвыплат получить МОН и ОЗМ установленные террористами», «А вот мне как-то хреново это видеть, хотя и понимаю зачем все это делается», «Так им ещё и пенсии надо дать!!! И награды всякие!! Это сарказм если что», «Это же наши украинцы».
Ранее мы писали о том, что перед Новым годом на границе между ОРДЛО и территорией, подконтрольной Украине, выросли гигантские очереди. Жители районов, куда пришел «русский мир», спешили в Украину за пенсиями, пособиями и продуктами.
Мы также рассказывали о том, что донецкий пенсионер-шахтер Кнышов, который радостно порвал украинский паспорт, получив российское гражданство, показал, как «хорошо» ему живется после оккупации Донбасса. Паспорт РФ он получил без прописки, и теперь остался без пенсии, соцвыплат и не может устроиться на работу.
Напомним, боевикам устроили пытки в "ДНР", средств на существование не осталось.
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