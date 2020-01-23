Погода в Украине 23 января резко ухудшится, а зима покажет свое настоящее лицо

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентр.

«23 января в Украине небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, только в большинстве западных областей днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек», - говорится в сообщении.

Синоптики утверждают, что на протяжении дня столбик термометра по Украине будет показывать от 2 мороза до 3 тепла. В Карпатах ожидаются 4-9 ниже нуля. А вот дне в Одесской области ожидается 1-6 градусов.

В Киеве и области завтра ожидается 1-3 тепла дне и от 2 мороза до 1 тепла.

Как сообщалось ранее, данные Центральной геофизической обсерватории говорят о том, что самая высокая температура 23 января в Киеве была зафиксирована в 1899 году и составила 9° тепла, то есть более ста лет такого жаркого января не было в Украине. Самую низкую зафиксировали в 1942 году, когда этого дня было 26° мороза.

24 января без осадков не ожидается. Возможны лишь мокрый снег и гололед на дорогах на севере Левобережья.

Температура ночью 0-5° мороза, на Закарпатье, Прикарпатье и в восточных областях -4-9°, в горных районах до 13° мороза; днем 24 января передают 0-5° тепла, на западе и юге страны до 8° тепла. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/сек.

Киеве в пятницу будет без осадков, ветер западный 7-12 м/с, температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

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