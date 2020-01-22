Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

Так, 22-23 января состоится ухудшения погоды через дожди и сильный ветер. С северо-запада Европы на территорию Украины переместится прохладный циклон с влажным воздухом, об этом предупредили на сайте Укргидрометцентра.

23 января по всей территории Украины передают небольшие осадки в виде мокрого снега, местами на дорогах гололедица. Без осадков останутся только западные области страны. Температура воздуха от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах – 4-9° мороза, в Одесской области – 1-6° тепла.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек.

В Киеве возможен небольшой мокрый снег, гололедица, в течение суток около 0°, порывы ветра 15-20 м/сек.

Интересно, что данные Центральной геофизической обсерватории говорят о том, что самая высокая температура 23 января в Киеве была зафиксирована в 1899 году и составила 9° тепла, то есть более ста лет такого жаркого января не было в Украине. Самую низкую зафиксировали в 1942 году, когда этого дня было 26° мороза.

24 января без осадков не ожидается. Возможны лишь мокрый снег и гололед на дорогах на севере Левобережья.

Температура ночью 0-5° мороза, на Закарпатье, Прикарпатье и в восточных областях -4-9°, в горных районах до 13° мороза; днем 24 января передают 0-5° тепла, на западе и юге страны до 8° тепла. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/сек.

Киеве в пятницу будет без осадков, ветер западный 7-12 м/с, температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Напомним, что ранее в Одессе самый холодный месяц зимы удивил аномальным теплом. То, что погода уже не соответствует привычным для многих законам и времени года уже не теория, а реальность. Так, жители Одессы с интересом наблюдают не только за цветением подснежников, но и более экзотических растений.

Работникам Одесского национального университета им. Мечникова удалось увидеть цветение гиппеаструма гибридного семейства амариллисовых.

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