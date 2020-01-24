32 тысячи долларов заплатил за свою свободу бывший узник террористов «Л/ДНР», луганський бизнесмен Денис Секацкий, освобожденный в рамках большого обмена пленными

О бизнесе, который боевики наладили на схваченных в плен украинцах, он рассказал в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

«Они требовали с меня выкуп – за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, что внесли меня в списки на обмен со стороны «ЛНР». Приезжали люди и отдавали деньги через моего адвоката», – вспоминает мужчина.

Денис отмечает, что таким способом свободу добывали пленные, имена которых ни разу не упоминались в прессе. Сам он, например, пять месяцев вообще числился пропавшим без вести:

«Я не один такой был. Возможно, я единственный, кто говорит об этом, но больше половины из нас заплатили за то, чтобы уехать. Самый тяжелый из наших до сих пор лежит в Феофании, у него операция по операции проходит. Он за свою свободу заплатил почти 80 тыс. Долларов. А если бы этих денег не было? .. Его бы просто не отдали. Или и убили бы там. Однако он был коммерсантом, как и я, у нас было что брать - хоть и сняли с нас все полностью. Но я знаю ребят, родители которых не знали, где взять 5 тыс. долларов, или даже тысячу долларов».

Военным в этом плане повезло больше.

«О них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях - и они были неприкосновенны. Да, их также содержали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу, и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет», – отмечает Секацкий.

До войны Денис был успешным предпринимателем в Луганске. Однако уехал из города 1 сентября 2014 года. Последней каплей стало то, что у него на глазах во дворе дома пьяный «ополченец» расстрелял семью.

«Люди, которые до войны, грубо говоря, лежали обмочившиеся, начали ходить по городу с оружием и считать себя богами. Я больше не выдерживал этого морально», – признается он.

Выехав на территорию, подконтрольную Украине, в 2015 году он начал сотрудничать с СБУ. Они фиксировали, как и что завозят из России под видом «гумконвоя», как перекрашивали российскую технику и снимали с нее номера РФ, собирали информацию о российских наемниках, базах и воинских частях на территориях «республик». В одну из частей он попал, просто подкупив военного, и пофотографировал там все.

15 апреля 2016 года Секацкого задержали. Дальше были пытки, два месяца в российской тюрьме прикованным к стене, в криминальном деле на него собрали 18 эпизодов. Ему грозило пожизненное заключение. От этого его спас только обмен. Всего в плену он провел три года и восемь месяцев.

Вспоминая пережитое, он отмечает тот факт, что «дознаватели» из числа местных гопников мучили людей до смерти, не рассчитав их физических возможностей, а потом выбрасывали мертвых в шахты и копанки:

«Я думаю, что когда Украина туда зайдет – там найдут целые могильники. В 2014 году людей сжигали в Луганске просто на ремонтном заводе, захоронений очень много. Исчезло очень много людей. Официальные цифры очень преуменьшены».

Напомним, освобожденная из плена боевиков патриотка поставила "диагноз" Донбассу.

Как сообщала Politeka, пленница боевиков рассказала о пережитом в подвалах "ДНР".

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