Война на Донбассе, сепаратизм и появление «ДНР» и «ЛНР» больше всего на руку России

«ДНР» – банальный проект российских спецслужб, и этому есть сразу несколько подтверждений, сообщает информационное агентство «Донбасс».

В первую очередь, дестабилизация Донбасса позволила Путину использовать козырь «ДНР» в своих целях, шантажируя Украину и добиваясь от нее поступок.

Вооруженный конфликт, который вспыхнул на этой территории, – также на руку северному соседу. Война позволила избавиться от огромного количества устаревшего вооружения, что позволило МО РФ сэкономить на утилизации и сделать «ДНР» зависимой от России.

Война, которая продолжается уже шесть лет, стала для российской армии отличным полигоном для отработки навыков в реальных условиях, а также испытания нового оружия и современных методов ведения боя и разведки.

Кроме того, Россия без проблем заполучила одни из крупнейших оборонных предприятий региона – Луганский патронный завод и завод «Топаз». На них она облизывалась еще с 2000 годов, отмечают журналисты.

Что же касается «ДНР», то граждане «молодой республики» не получили абсолютно ничего, кроме иллюзии независимости и полной разрухи. Люди не могут свободно пойти в гости или выехать в другую страну. Если кто начнет обсуждать насущные проблемы, а еще и на украинском языке, то рискует отправиться на подвал.

Вся же пресловутая независимость заключается в том, что часть региона вышла из состава независимого государства, чтобы оказаться полностью под российским контролем.

Россия принесла смерть и разруху. Донбасс, который до войны был одним из самых развитых промышленных регионов, сегодня в полном экономическом упадке. 80% шахт закрыты или затоплены, что угрожает не только экономике, но и экологии. Лучшие заводы вывезены в Россию и работают на ее экономику, а предприятия, которые составляли конкуренцию, распилены на металл и разрушены.

Жителям региона раздают второстепенные паспорта, которые не дают им права ни на российские пенсии, ни на соцвыплаты, поскольку нет прописки.

Присоединять к себе Донбасс РФ не будет, поскольку разрушенный и разворованный он ей не нужен.

Все, что Путин хотел от региона, он получил в полной мере. И это – одна из самых удачных его операций.

Напомним, кара настигла боевиков «Л/ДНР», началась зачистка командиров.

Как сообщала Politeka, у Путина пошли на новую подлость.

Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет из Донбасса и Крыма.