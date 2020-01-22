Боевики "ДНР" и "ЛНР" наплевали на Минские договоренности и пошли на очередную подлость на Донбассе

Боевики "ДНР" и "ЛНР", пользуются тем, что некоторые участки на границе с Россией не подконтрольны украинским защитникам, перебрасывают военную технику и вооружение. Это стало известно благодаря сообщению представителя оборонного ведомства Украины Праута Максима, которое он озвучил во время брифинга.

Кроме того, он перечислил пункты пропуска, где сейчас творится бепредел: Дьяково, Успенка а также Должанский. Было зафиксировано украинской разведкой, что именно через эти пункты пропуска Россия привезла на Донбасс боеприпасы.

"В первую очередь, противник наращивает запасы артиллерийских снарядов, минометных мин, боеприпасов для реактивных систем залпового огня и гранатометов", - заявил представитель оборонного ведомства Украины Праута Максим.

Ко всему прочему, он добавил, что также к боевикам прибыло пополнение из числа наемников, которых отобрали в РФ. Согласно словам Праута, все это "пушечное мясо" проходило подготовку в РФ для того, чтобы приехать на Донбасс и убивать защитников Украины.

Также ранее сообщалось, что верхушка "ДНР" активно обсуждает вопрос возможной реинтеграции Донбасса в Украину, хотя, судя по тому, как россияне активировались на фронте, у Кремля другие планы.

Тем не менее, в ОРДЛО распространяются слухи о том, что осенью 2020 года, предположительно сентябрь-октябрь, оккупированные территории таки должны реинтегрироваться в Украину.

Напомним, украинский историк разрушил миф о Донбассе.

Как сообщала Politeka, Путин планирует забрать шесть областей Украины, и это только начало.

Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет из Донбасса и Крыма.