Украина не нужна Западу, и она дорого поплатилась, веря в обратное

Такое скандальное заявление в эфире российского пропагандистского канала сделал 82-летний российский режиссер Андрей Кончаловский, передает Politeka.

По его словам, он сочувствует людям, которые ошиблись. То, что ныне происходит в Украине, Кончаловский, который в свое время восторженно поддерживал аннексию Крыма, назвал «трагедией огромного количества людей», которых якобы обманули.

«Она началась с огромного заблуждения, которое было внедрено в большое количество замечательных украинских голов, что надо идти на Запад. Это очень смешно, наивно. У меня, кроме сочувствия и сожаления о таком глубоком заблуждении, ничего нет», – выдал россиянин.

Но на этом поток сознания в сторону Украины у режиссера не иссяк. Он разразился очередным циничным заявлением:

«Они должны в массе своей понять, что Западу Украина не нужна в том виде, в котором она хочет быть, и это покатится назад. И когда придет отрезвление ... Ну понятно, мы же не можем разъехаться на разные улицы, мы живем в общей квартире, у нас общая культура. Конечно, Украина - не Россия. Но Украина – не Польша и не Словакия, и не Румыния. Украина - это Малороссия», – выдал Кончаловский.

Ранее Кончаловский утверждал, что нынешний конфликт между Украиной и Россией имеет глобальный подтекст, а Путин тут не при делах. Более того, он уверен, что рано или поздно два государства заживут в мире.

«Мне кажется, то, что сегодня происходит в Украине, - это война в одной семье, которая обязательно закончится миром. У России и Украины все равно одна судьба. Другой вопрос, когда Запад образумится? Когда перестанет делать Россию врагом Украины?» – заявил он в одном из давних интервью.

Напомним, что Ахеджакова вывела на чистую воду пропагандистов Кремля.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

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