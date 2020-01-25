Погода в Украине в воскресенье будет сухой и теплой, однако стоит готовиться к осадкам и резкому похолоданию

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

"Воскресенье в Украине будет сухим. Ветер ожидается умеренным, с юго-запада. Температура воздуха в течение дня 26 января будет колебаться от +2 до +5 градусов, на Юге +4+9 градусов", - отметила она.

Диденко утверждает, что в Киеве в воскресенье будет 2-4 градуса тепла.

Однако, согласно прогнозу синоптика, уже в среду погода устроит настоящую пакость, поскольку картина за окном резко изменится.

"Начало недели будет теплым, осадки подгребут ориентировочно под среду" – подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань, долгосрочные прогнозы которого не единожды оказывались правдивыми, рассказал о том, какой будет весна 2020 года в Украине.

Эксперт пронозирует, после теплой осени и достаточно мягкой зимы украинцев ждет очень неприятный погодный сюрприз: весна придет с морозами и засухами к концу сезона.

Синоптик прогнозирует, что к концу марта украинцев ждут сильные морозы, в апреле будет холодно и сыро, как осенью, а в мае станет настолько жарко, что начнется засуха.

Напомним, погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди

Как сообщала Politeka, ураганы обрушатся на Украину, появился страшный прогноз.

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