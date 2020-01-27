Стало известно, где живет бывшая жена Виктора Януковича

Бывшая супруга сбежавшего в Россию украинского президента Виктора Януковича Людмила не выходит в люди из-за публичного порицания, но о ней и ее владениях в окрестностях Ялты разговоры не умолкают.

Ее особняк соседствует с особняками беглых политиков и бизнесменов эпохи Виктора Януковича, которые вынуждены были бежать из Украины после событий 2014 года.

Ей сейчас принадлежит не только магазин «элитных» продуктов в Севастополе, но и семейный особняк в Большой Ялте, который в окружении президента называли "чайным домиком".

«Чайный домик» является огромным поместьем площадью 1,2 гектара с собственным галечным пляжем в курортном поселке Отрадное. Ремонт внутри дома строители делали как раз в разгар Евромайдана.

По участку разбросаны трехэтажная вилла общей площадью 2345 квадратных метров, коттеджи для отдыха на берегу моря, домики для охраны и обслуживающего персонала, спа-центр, бассейн, теннисный корт, беседки, хозяйственные помещения и другие постройки.

По распоряжению самого Януковича был расчищен пляж, а к 2013 году были уничтожены все виноградники на ближайших участках. Более того, был снесен исторический комплекс института "Магарач". В 2014 году Путин отобрал у Януковичей прилегающие к поместью участки, оставив лишь сам особняк бывшей жене сбежавшего президента Украины.

Отметим, что в 2015 году журналисты писали, что она лично призналась в том, что резиденция ей не по душе из-за его излишний "пафос". Но, после всех событий, долго брезговать ей не пришлось. Уже тогда рыночная стоимость самого особняка с участком и прилегающим пляжем с постройками была 25 миллионов долларов.

Интересно отметить, что у бывшей жены Виктора Януковича, помимо «чайного домика», в Крыму есть собственный бизнес. Через систему посредников она, предположительно, владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов в Севастополе. Сеть носит название "Меркурий", и открыто торгует французскими сырами и испанскими мясными деликатесами.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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