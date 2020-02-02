Число жертв нового коронавируса превысило 300 человек

Национальная комиссия по здравоохранению в Пекине сообщила о новых 45 жертвах пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Также в Китае подтвердили еще 2590 новых случаев заражения, 1921 из которых — в провинции Хубэй, где началась вспышка смертельного вируса.

Именно в Хубэе зафиксированы все смертельные случаи от коронавируса в Китае. По последним данным, общее число инфицированных в провинции составляет 9 074 человека. 1118 из них находятся в тяжелом состоянии, а 444 — в критическом состоянии. Еще 43 121 все еще находятся под наблюдением на предмет заражения.

По данным на конец субботы, 1 февраля, общее число случаев заболевания по всему Китаю достигло 14 380 людей, а общее число погибших — 304.

Также, уже зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая.

На Филиппинах от коронавируса из Китая умер 44-летний пациент. Об этом сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter.

"44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусом 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что, согласно исследованиям ученых Гонконгского университета, в китайском городе Ухане новым коронавирусом могут быть заражены 75 815 человек.

Отмечается, что исследование основано на предположении, что каждый зараженный человек мог передать вирус 2,68 другим.

Напомним, Украину охватила истерия, аптеки опустели из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, эпидемия коронавируса побила рекорд, Китай решился на отчаянный шаг.

Также Politeka писала, что появилось экстренное решение ВОЗ по ситуации с коронавирусом.