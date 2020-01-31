Эпидемия коронавируса 2019-nCoV продолжает забирать жизни людей

Как передает Politeka.net, свежие данные предоставил Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Сообщается, что за минувший день от смертельного коронавируса скончались еще 43 человека.

Таким образом, число жертв эпидемии 2019-nCoV выросло до 213 человек. Помимо этого, количество заразившихся при этом выросло на 1982 человека - до 9692.

В Госкомитете подчеркивают, что эпидемия коронавируса побила "рекорд" прошлой вспышки атипичной пневмонии, которую фиксировали 17 лет назад.

Правительство Поднебесной решило чартерными рейсами вернуть жителей провинции Хубэй, которая считается эпицентром коронавируса, в Ухань.

"С учётом того, что жители провинции Хубэй, особенно жители Уханя, в последнее время столкнулись с реальными трудностями за границей, правительство Китая приняло решение как можно скорее направить чартерные рейсы и доставить их сразу в Ухань", – говорится в заявлении МИД Китая.

Отмечается, что в Ухань, с которого и началась эпидемия коронавируса, уже вернулись туристы из Осаки, Сингапура, Таиланда.

Ранее мы рассказывали о том, что ВООЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба. Соответствующее решение было принято во время экстренного заседания.

«Главная причина объявления чрезвычайного положения – не то, что происходит в Китае, а то, что происходит в других странах. Наша главная обеспокоенность – что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения», - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в ВОЗ предложили временное название вируса - острое респираторное заболевание 2019-nCoV и объявили ЧС мирового масштаба. Для более эффективной борьбы, чиновники предложили делиться только проверенной информацией.

Помимо Китая, специалисты активно регистрируют новые случаи заражения коронавирусом в Азии, Европе и Соединенных Штатах.

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