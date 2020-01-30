Чиновники из Всемирной организации здравоохранения после экстренного заседания объявили коронавирус проблемой мирового масштаба

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт организации.

«Главная причина объявления чрезвычайного положения – не то, что происходит в Китае, а то, что происходит в других странах. Наша главная обеспокоенность – что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения», - отметил глава чрезвычайного комитета Тедрос Аданом Гебреесус.

Кроме того, в ВОЗ предложили временное название вируса - острое респираторное заболевание 2019-nCoV и объявили ЧС мирового масштаба. Для более эффективной борьбы, чиновники предложили делиться только проверенной информацией.

На данный момент известно, что болезнью заразились 7834 человека, из которых 7736 – в Китае.

Из 105 случаев вне Китая – 14 в Таиланде, 11 – в Японии, по 10 – в Гонконге и Сингапуре, 8 – на Тайване, 7 – в Макао, Австралии и Малайзии, 6 – в США, 5 – во Франции, по 4 – в Южной Корее, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Германии, по 2 – в Канаде и Вьетнаме, и по 1 – в Непале, Камбодже и Шри-Ланке и Финляндии.

Последние зафиксированные случаи заражения были в США и Франции. В первой мужчина с женой вернулись из поездки в Китай.

А во Франции заболевание диагностировали у врача частной компании, который контактировал с зараженным.

Скончались от коронавируса 170 человек.

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