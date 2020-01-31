Распространение смертоносного коронавируса вызвало панику в Украине - в аптеках начали сметать антивирусные препараты и медицинские маски, а в Сети их продают уже с наценкой в 15 раз

При этом стоит отметить, что в Украине было четыре случая подозрения на заражение вирусом 2019-nCoV, однако они не подтвердились. Как сообщил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин, у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В, передают "Вести.ua".

В конце этой недели или в начале следующей в Украину должны прийти тесты для диагностики китайского коронавируса, которые позволят провести исследования до 120 человек.

Тем не менее украинцы уже паникуют и скупают маски и термометры.

Отмечается, что только за последнюю неделю и только у одного крупного украинского оптовика купили 1,5 млн медицинских масок, что равно годовому объему продажи медицинских масок в нашей стране. «Повторяется истерия времен птичьего гриппа», — констатируют работники отрасли.

При этомцены на маски сильно подскочили. Если еще до Нового года одну маску можно было купить за 1 грн, то сейчас как минимум за 2,2 грн. Чаще одна штука продается за 5–7 грн, а упаковки из 50 штук — за 50–160 грн. В Сети же на сайтах объявлений одну штуку продают за 15, а то и 35 грн, дописав что она "от коронавируса". Кстати, от него же раньше продавали и вакцину (но администрация сайта сняла это объявление), а сейчас — лекарство за 50 грн, которое является природным антибиотиком.

Если люди не успокоятся, то через несколько недель маски действительно уже можно будет и не найти. Более того, как оказалось, узбекский завод по производству этих одноразовых медицинских изделий полностью работает на Китай.

Фармацевты также рассказывают, что в аптеках вырос спрос и на антивирусные препараты, которые покупают про запас.

При этом медики призывают не заниматься самолечением, и подчеркивают, что решение о применении препаратов должен принимать врач.

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление.

Как сообщала Politeka, Комаров вернулся из Китая и поразил заявлением о коронавирусе: "Большинство умерших...".

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