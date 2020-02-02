Евросоюз вводит новые правила выдачи виз гражданам третьих стран для пребывания на территории стран ЕС

Официальное сообщиение об этом появилось на сайте Еврокомиссии.

Новые правила упростят для посетителей процедуру запросов на визу для въезда в Европу. Это должно оспособствовать развитию туризма, спорта и бизнеса. Кроме того, ожидается, что такой шаг предоставит больше ресурсов для противодействия риска незаконной миграции и угроз для внутренней безопасности.

Новые правила будут распространяться на граждан всех стран, которые требуют оформления виз для поездок в ЕС. Таких на сегодня насчитывается 105.

В то же время для стран, которые имеют режим безвизовых поездок в ЕС, никаких изменений в визовой политике не произойдет.

Нововведения предусматривают, что краткосрочные визы для граждан третьих стран являются необходимыми для въезда в страны Шенгенской зоны визы, которые будут выдаваться в любой из перечисленных стран, позволяют путешествие по всем странам ЕС продолжительностью до 90 дней в любой период в 180 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина временно отказалась от дальнейшей работы над инициативой по вступлению в таможенный союз с Евросоюзом.

Вместо этого наша страна сделает ставку на максимальное упрощение всех таможенных процедур и содействие движению товаров через границу, доступа украинских производителей на рынок Евросоюза. Об заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.

Вице-премьер озвучил главные приоритеты, которых будет придерживаться Украина в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января. Среди них оказалось получение «промышленного безвиза», интеграция в энергетический и цифровой рынки Евросоюза, а также работа над актуальными вопросами в сфере юстиции и свободы.

Напомним, Украина не в приоритете: в Совете ЕС и ОБСЕ произошли большие перемены.

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