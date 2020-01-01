С 1 января 2020 сменились страны, которые председательствуют в Совете Евросоюза и ОБСЕ
Хорватия начала председательство в Совете Евросоюза, а Албания – в ОБСЕ. Обе страны уже обозначили свою политику в отношении Украины, передает «Европейская правда».
Стоит отметить, что в число официальных приоритетов председательства Хорватии в руководящем органе ЕС Украина не вошла.
Хорватия упомянула Украину только в своем детальном документе на 52 страницы – и то дважды: в контексте партнерства и важного для ЕС двустороннего направления.
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Хорватское председательство будет продолжать работать над осуществлением целей политики Восточного партнерства и в дальнейшем развивать сотрудничество с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдовой и Украиной, поддерживая процессы реформ, особенно в условиях вызовов, с которыми они сталкиваются… Усилия по всестороннему преодолению кризиса в Украине и смягчения последствий конфликта также будут приоритетом для председательства", – отмечается в документе.
На сайте же Совета ЕС Украина и Восточное партнерство не упоминаются вовсе.
Албания же, которая председательствует в ОБСЕ, наоборот зачислила "кризис в Украине и вокруг нее" в список своих основных приоритетов.
"Усилия по урегулированию конфликтов будут находиться в центре повестки дня албанского председательства, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе продолжали уносить человеческие жизни", – заверил премьер-министр и министр Европы и иностранных дел Эди Рама на церемонии вступления.
При этом Украина в 2020 году планирует открыть в Албании посольство.
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