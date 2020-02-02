С 1 марта вступают новые правила пересечения границы с Российской Федерацией

В Госпогранслужбе рассказали подробности изменений.

Так, украинцы больше не смогут ездить в Россию по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении.

При этом отмечается, что граждане Украины, которые уже пребывают на территории РФ, смогут вернуться домой по тем документам, с которыми выезжали.

В Госпогранслужбе ожидают, что такие нововведения положительно скажутся на качестве и скорости пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов.

Отмечается, что новые правила помогут уменьшить вероятность незаконного вывоза детей за границу. Кроме того, ожидается, что сократится количество поддельных документов. Также пограничники напомнили, что украинский загранпаспорт позволяет посетить без оформления визы много стран.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники не пустили в страну российских актеров, которые планировали выступить в Запорожье.

«При оформлении в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы. Оказалось, что гражданин России незаконно посещал аннексированный Крым. Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также доказали решение о запрете въезда в Украину и проставили отметку в паспортном документе», - сообщили в Госпогранслужбе.

Запрет на въезд касается Сергея Колесникова, Ларисы Удовиченко, а также Андрея Бутина. Перед этом от поездки в Украину отказался и Марат Башаров.

Все они должны были выступить в спектакле «Идея Фикс» в Запорожье. Специально для этого ДК «Днепроспецсталь» обнесли высоким забором.

Напомним, жители ОРДЛО штурмуют границу ради украинских денег, на закон плевать.

Как сообщала Politeka, россияне массово уезжают и отдают свои квартиры в Крыму даром, кадры "роскоши".

Также Politeka писала, что Украина готовит новые санкции против России и ОРДЛО.