Спецслужбы Российской Федерации намереваются провести дестабилизацию в Украине
Такое сообщение поступило со стороны главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым. Дестабилизация будет направлена на Херсонскую область. Об этом сообщило издание Крым.Реалии.
Как стало известно, речь идет о нарушении социально-политической ситуации в тех районах области, которые ближе всего находятся к административной границе с оккупированным Крымом.
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Оказалось, что спецслужбы России ранее пытались провести компрометацию работников органов власти, а также местного самоуправления.
Ко всему прочему, российские СМИ начали проводить информкомпанию после открытия ЖД-сообщения между Россией и оккупированным Крымским полуостровом. Они в открытую начинают призывать к посещению аннексированного Крыма по Керченскому мосту, прекрасно осознавая, что это нарушение законодательства Украины.
В СБУ также сообщили, что Кремль производит работу по манипуляции общественным сознанием в Херсонской области, чтобы спровоцировать в этой местности массовые беспорядки.
Также ранее сообщалось, что в Крыму началась новая катастрофа, к которой привели оккупанты Владимира Путина.
Сторонник аннексии полуострова и ярый поклонник Александр Горный забил тревогу на своей странице в Facebook. Оказалось, что оккупанты начали уничтожать природный заповедник – гору Клементьева.
На гору загнали строительную технику, и буквально ровняют все вокруг с землей.
Напомним, оккупанты устроили "отлов" крымчан, местные жители бессильны.
Как сообщала Politeka, запуск "моста Путина" обернулся провалом, раскрыты главные последствия.
Также Politeka писала, что россияне массово уезжают и отдают свои квартиры в Крыму даром, кадры "роскоши".