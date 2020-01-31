Спецслужбы Российской Федерации намереваются провести дестабилизацию в Украине

Такое сообщение поступило со стороны главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым. Дестабилизация будет направлена на Херсонскую область. Об этом сообщило издание Крым.Реалии.

Как стало известно, речь идет о нарушении социально-политической ситуации в тех районах области, которые ближе всего находятся к административной границе с оккупированным Крымом.

Оказалось, что спецслужбы России ранее пытались провести компрометацию работников органов власти, а также местного самоуправления.

Ко всему прочему, российские СМИ начали проводить информкомпанию после открытия ЖД-сообщения между Россией и оккупированным Крымским полуостровом. Они в открытую начинают призывать к посещению аннексированного Крыма по Керченскому мосту, прекрасно осознавая, что это нарушение законодательства Украины.

В СБУ также сообщили, что Кремль производит работу по манипуляции общественным сознанием в Херсонской области, чтобы спровоцировать в этой местности массовые беспорядки.

Также ранее сообщалось, что в Крыму началась новая катастрофа, к которой привели оккупанты Владимира Путина.