В сети появились фото, как Карпаты засыпало снегом

Соотвествующие снимки размещены на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook, пишет Рoliteka.net

Спасатели подчеркнули, что 2 февраля с самого утра идет обильный снег.

"По состоянию на 10:30 02.02.2020 на горн Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°С, ветер юго-западный 12 м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 20 м, падает снежная крупа", - говорится в сообщении.

Из-за снегопадов и метелей в Карпатах 2 февраля могут сходить лавины. В связи с этим в ГСЧС уже предупредили об опасности.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в связи на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – сообщили спасатели.

А тем временем синоптики рассказали о погоде по всей Украине.

Февраль принесет в Украину метели и сильный ветер, а в восточные области и Приазовье – еще и гололед. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Отмечается, что средняя месячная температура февраля составляет от ноля до пяти градусов мороза. В Карпатах, на востоке и северо-востоке шесть-семь градусов мороза, в Крыму от одного градуса мороза до четырех градусов тепла.

«Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 27-39° мороза, на юге страны и Закарпатье 23-34º мороза; абсолютный максимум - 12-20° тепла, в южной части, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях местами 21-24°, на высокогорье Карпат 8-10° тепла», – говорится в сообщении синоптиков.

Обычное количество осадков для февраля – 26-46 мм, в горах и на Закарпатье – 47-125 мм. Самые обильные снегопады обычно наблюдаются во второй и третьей декадах месяца, когда высота снежного покрова составляет в среднем от пяти до 50 сантиметров. На юге страны снежный покров неустойчив.

Февраль 2020 года отметится средней температурой до минус трех градусов мороза. На Закарпатье и Прикарпатье будет до трех градусов тепла, что на полтора-два градуса выше многолетних значений.

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