Пенсионерка предложила "Слуге народа" Барагару купить у нее собаку

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал Ivko Live

"Пусть приедет, я ему продам эту собаку", - ответила пенсионерка народному депутату Евгению Брагару, который посоветовал ей продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

"Собака у меня простая, у меня не элитная, уже старенькая, 14 лет собаке, пусть приедет, я ему продам эту собаку", — сказала пенсионерка.

Журналисты нашли пенсионерку и ее питомца. Любовь Павловна проживает в Кировоградской области. Собаку женщины зовут Шарик.

"Я позвонила спросить, сейчас такое время, можно же было как-то ответить по-другому, чтобы немного подождали", — пояснила женщина.

Фото собаки опубликовал телеграм-канал Pavlovsky News

По словам пенсионерки, у нее 31 год рабочего стажа, но все доходы уходят на оплату коммунальных платежей.

Напомним, пенсионерка позвонила в прямой эфир одного из украинских телеканалов и пожаловалась депутату на высокие тарифы на газ. В ответ "Слуга народа" Брагар посоветовал женщине продать собаку, чтоб оплатить счета. "Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить" - заявил нардеп.

Слова народного депутата от «Слуги народа» Евгения Брагара о том, что пенсионерке, у которой нет денег на оплату газа, можно продать «элитного пса», заплатить и жить спокойно, стали настоящей бомбой. Социальные сети буквально взорвались комментариями и фотожабами на эту тему.

Так, в одночасье стал популярным и без того известный мэм, на котором старушка за рулем авто, а рядом – пес с испуганным выражением морды. Правда, теперь сюда добавили подпись «Сейчас тобою заплачу за коммуналку».

Напомним, слуга народа сказал украинцам продать собаку ради коммуналки и сильно поплатился.

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