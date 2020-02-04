Скандальный нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар в 2019 году предлагал не поддерживать патриотическое кино в Украине

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на выступление Брагара в эфире телеканала "Рада".

Напомним, что нардеп Евгений Брагар прославился предложением пенсионерке ради оплаты коммунальных услуг продать собаку. Этими словами он вызвал ярость и сарказм в сети.

Выяснилось, что и ранее "Слуга народа" отличался весьма одиозными идеями. В частности, нардеп предлагал спонсировать за счет бюджета только коммерчески успешные фильмы, а про патриотическое кино забыть.

"Мы должны понимать, что наш враг не сама Россия, а путинский режим. Я давал бы деньги только тем жанрам, которые в перспективе могут окупиться. Патриотический жанр... Большинство украинцев не ходит на это в кинотеатр, поэтому, если и снимать такие фильмы, то делать не пять лент в год, а одну-две ленты в год", - - сказал Брагар 24 сентября прошлого года.

В качестве якобы неудачные примеры патриотических фильмов Брагар привел фильмы "Донбасс" и "Киборги".

"Эти фильмы, несмотря на то, что получили достаточно мощное государственное финансирование, не вышли в плюс. А киноиндустрия - как и любой бизнес - там главная стратегия в том, чтобы сделать коммерчески привлекательный продукт", - заявил Брагар.

При этом Брагар в качестве успешного примера привел комедии и фильмы легкого жанра, которые стали успешны с минимальным или вовсе без госфинансирования: "Я, ты, он, она"( от "Квартала 95"), "Свингеры", "Дзидзьо. Первый раз".

Стоит отметить, что фильмы "Донбасс" и "Киборги" получили множество номинаций на престижные премии.

В комментариях к видео появилось множество разъяренных отзывов украинцев.

"Просто не вистачає цензурних слів. Якраз отаке лайно, як "Скажене весілля" і фільми 95-го кварталу і мають зніматися виключно на приватні кошти. Натомість, патріотичне кіно повинно отримувати державну підтримку. Але при нинішній владі, при всіх цих Бородянських і Брагарах схоже ми цього не дочекаємося"

"цікавить одне: ця худобина продажна чи просто тупа?" "Нащо ми дотуємо таких депутатів, які не приносять прибуток? Давайте його продамо нафіг?" "Цей манкурт - неприхований слуга Путіна і провідник русссского міра в Україні. Дякую, Боже, що він такий тупий! Хай наша держава платить йому заплату собаками", "Від цього ушльопка одні збитки державі -- давайте його скоротимо, або взагалі ліквідуємо"



Напомним, слуга народа сказал украинцам продать собаку ради коммуналки и сильно поплатился.

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