После отставки Владислава Суркова грабить Донбасс и дестабилизировать там ситуацию будут ФСБ и ее агентура

Такое мнение «Апострофу» озвучил военный обозреватель и главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин.

Он уверен, что увольнение помощника Владимира Путина никак не повлияет на переговоры и попытки вернуть оккупированные территории Украине, «заморозив» конфликт на Донбассе.

«Произошедшее повлияет лишь на ход, формы, методы российской агрессии против Украины. Сурков являлся идеологом замороженного конфликта, а сейчас Кремль формирует события, чтобы на своих условиях впихивать метастазу ОРДЛО обратно в Украину», – уточнил он.

Поэтому Дмитрий Козак, который теперь курирует в Кремле «украинский вопрос», – лишь одна из пешек Путина. Принуждение агрессора к миру от него не зависит, потому что это – дело санкций и политического давления.

В дальнейшем военные действия не прекратятся, а Россия продолжит дискредитировать Украину на международной арене и постарается превратить все, происходящее на Донбассе по ее вине, во «внутренний конфликт». Свою лепту внесет и пропаганда, создаваемая прокремлевскими СМИ в Украине, а также возможен сырьевой шантаж.

Карин отмечает, что между ФСБ и ГРУ ГШ РФ сразу же после начала войны на востоке Украины развернулась нешуточная борьба за Донецк и Луганск, поскольку там приличные финансовые потоки, к тому же слабо контролируемые.

«Именно поэтому войну Суркова с дуэтом Козак-Бабич нельзя рассматривать как что-то личное, здесь речь идет о битве так называемых башен Кремля за сферы влияния, в том числе за Украину», – пояснил эксперт.

Он добавил, что около десяти лет назад появился негласный договор: ГРУ имеет зону влияния в СНГ, а ФСБ – в дальнем зарубежье. Именно этим объясняется появление Суркова, «смотрящего за Украиной», и его связки с российской разведкой. Однако после того, как Украина не сдалась, армия РФ застряла в донецких степях, а также появились «ДНР» и «ЛНР», начались проблемы.

Более того, после президентских и парламентских выборов Путин потерпел крах в желании завести в Киев своих людей. Результаты последовали уже летом 2019 года.

«Судя по всему, именно тогда Путин и принял решение внедрять план "Б" - ведь от нашей страны ему одни расходы, начиная от санкций и заканчивая необходимостью финансирования ОРДЛО. В итоге под Сурковым "закачалось кресло", что в конечном итоге и привело к его отставке. Этому способствовали ФСБшная связка Беседа-Козак-Бабич, которые сначала "отжали" у Суркова часть "полномочий по Украине", а впоследствии нанесли несколько ударов по Абхазии, которую Сурков долгое время единолично контролировал», – отмечает Карин.

По его словам, в Кремле поняли, что военным путем решить вопрос с Украиной невозможно, поэтому решили продолжить развитие планов по дестабилизации соседней страны, но уже под полным контролем ФСБ.

Схемы такого типа использовались и используются в Украине, Грузии, Молдове, Черногории, Каталонии, Шотландии, Франции, Чили. Реализацию подобного плана обозреватель советует рассматривать как подготовку к грядущим где-то через полгода событиям, потому что сейчас Путину пока не до Украины.

Напомним, Путин серьезно болен.

Как сообщала Politeka, Путин повторит сталинский сценарий в России.

Также Politeka писала, что Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.