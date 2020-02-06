Власти Китая извинились перед жителями за то, что не смогли обеспечить медицинскую помощь всем пациентам, которые могли иметь контакт с коронавирусом 2019-nCov

Как передает Politeka.net со ссылкой на зарубежные СМИ, заместитель секретаря Коммунистической партии Китая в Ухане Ху Лишань попросил прощения за нехватку больничных коек.

"Жители нас много критикуют ... Почему?.. Потому что некоторые из наших работ не были выполнены хорошо, - признался чиновник на пресс-конференции. - Что мы не сделали хорошо? Разница между потребностями и ресурсами больничных коек теперь очевидна".

По информации Ху Лишаня, в Ухане по последним данным было зарегистрировано 1900 новых случаев и 780 предполагаемых случаев заражения вирусом, в которых указывался бы карантин, но в городских больницах было только 421 бесплатное место.

«Мы чувствуем боль и сожалеем о том, что многие пациенты, которым был поставлен диагноз вируса или которые могли контактировать с вирусом, не получают надлежащего лечения в больницах, - подчеркнул Ху. - Эта проблема, безусловно, остается нерешенной».

Власти Ухани подвергаются жесткой критике за слишком медленную реакцию на появление коронавируса.

В прошлом месяце мэр Уханя Чжоу Сяньван объявил, что глава местного отделения Коммунистической партии Китая Ма Гоцян готов уйти в отставку по этим обвинениям.

В Ухане, менее чем за две недели с нуля, были построены две больницы для пациентов с диагнозом коронавирус. Общественные здания также превращаются в больницы.

На сегодняшний день в Китае зарегистрировано 563 летальных исхода коронавируса. Число пациентов приближается к 30 000 - хотя, по мнению экспертов в области здравоохранения, фактическое количество пациентов может быть даже вдвое больше.

Ранее мы сообщали, в Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая, которые, возможно, контактировали с носителями коронавируса. Все они находятся в специальных боксах в Харьковской областной инфекционной больнице и за ними усиленно наблюдают врачи.

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.