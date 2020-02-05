Число жертв смертельного коронавируса растет, а в госпиталях можно наблюдать печальную картину

Как передает Politeka.net, об этом информирует Госсовет здравоохранения Поднебесной.

Сообщается, что за минувший день в результате эпидемии коронавируса скончались еще 65 человек.

Таким образом, число жертв, которых погубил смертельный коронавирус 2019-nCov, выросло до 490 человек. Также за сутки количество заразившихся прибавилось на 3892 человек и достигло отметки в 24363 больных.

По информации ВООЗ, за время эпидемии 892 пациента сумели выздороветь. Помимо Китайской Республики, случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксированы в более чем 20 странах.

Местные СМИ утверждают, что у берегов Японии встал круизный лайнер Diamond Princess после того, как на его борту обнаружились заболевшие люди с характерными для коронавируса симптомами. Уже через какое-то время диагноз подтвердился у десяти пассажиров.

В Госкомитете Китая сообщили и печальные новости. Выяснилось, что на поверхностях новый коронавирус может выживать до пяти дней, а у больных иммунитет не появляется после заболевания.

По словам экспертов, у тех, кто переболел вирусом 2019-nCoV и пошел на поправку, есть вероятность заболеть повторно, поскольку иммунитет появляется не всегда. Это связано с тем, что вирус очень быстро мутирует. При условии, если пациент перенес более раннюю форму коронавируса, то у больного нет практически шансов, и он может заболеть повторно.

Ранее мы информировали о том, что медикам в Таиланде удалось победить коронавирус. Специалисты из больницы Раджавити смогли вылечить двух пациентов, сочетая препараты от ВИЧ и гриппа.

Отмечается, что после приема препарата против ВИЧ «Лопинавир/Ритонавир» и больших доз осельтамивира, предназначенного для лечения гриппа, состояние больных значительно улучшалось в течение 48 часов. Среди них была и 70-летняя китаянка из Уханя, у которой 10 дней подряд фиксировали коронавирус.

При этом представитель больницы подчеркнул, что они еще не имеют окончательного метода лечения коронавируса.

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.

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