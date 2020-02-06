Главарь "ДНР" Александр Ходаковский сделал ошеломляющее признание об обстрелах боевиков мирного населения на Донбассе

Как сообщает Politeka.net, так называемый экс-секретарь Совета безопасности "ДНР" признался в этом в одном из интервью для сепаратистских YouTube-каналов.

Фрагмент видео с признанием боевика опубликовал на личной странице Twitter пользователь под ником Necro Mancer (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Я лично приказал накрыть центр Ясиноватой из "Градов". Мы понимали значения потери этого города. Поэтому соответственно быстро на коленках сверстали мероприятие и его отработали. Когда в первый раз принимал решение об открытии огня по нашему собственному населенному пункту, то это было тяжелым решением на самом деле. Но Господь направил, что мы должны были задействовать БМ-21 град, потому что у нас не было просто артиллерийских снарядов на тот момент", - признался террорист.

Стоит отметить, что представители "ДНР" тогда трубили, что это ВСУ целенаправленно обстреляли центральную часть города Ясиноватой противотанковыми ракетами. Их вранье подхватили российские СМИ, которые раздули эту историю еще больше.

#Ходаковский: Я лично приказал накрыть центр Ясиноватой из "Градов". Это был первый раз (но, очевидно, не последний, - от ред.), когда я принимал решение об открытии огня по нашему собственному населённому пункту. И ведь никто же не пострадал https://t.co/ha3QyHX2Re pic.twitter.com/Jqf0OTLNjH — Necro Mancer (@666_mancer) February 6, 2020

Также ранее сообщалось, что Александр Ходаковский сделал откровенное признание о проблемах, которые возникли на территории Донбасса. Так, он утверждает, что в так называемой "Донецкой народной республики" возникли проблемы с финансированием армии боевиков. Кроме всего прочего, он заявил, что "государство" может давать на армию "ДНР" ровно столько, чтобы они все там не "склелили ласты".

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", «отомстили за все».

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донбассе расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.