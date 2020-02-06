Російська Федерація готова віддати Україні Донбас, але тільки формально, тобто, на тих умовах, які будуть вигідні Володимиру Путіну

Таку думку в ефірі Ukrlife.tv висловив український політолог Кирило Сазонов. Він згадав слова помічника Суркова, який говорив: "Україні потрібно зрозуміти, що Донбас повернеться під український суверенітет виключно формально".

Експерт пояснив, що ці слова означають лише те, що Києву можуть дозволити називати Донбас Україною, можуть подарувати можливість розвісити державні прапори, але по факту це все не буде нашою країною, а перетвориться в російський анклав. Який буде повністю антиукраїнським і кримінальним.

Сазонов заявив, що це реальність, яку ми зараз маємо, когось такий стан справ влаштовує, когось ні, але зараз українці перебувають в якомусь стані хвороби, а від правильного діагнозу, сподобається нам він чи ні, залежить вибір методу лікування".

"Якщо ми будемо займатися самозаспокоєнням, що ось-ось росіяни підуть з Донбасу і він повернеться – достатньо лише туди запустити трансляцію українських каналів або поїхати поснідати президенту на лінії розмежування, то ми себе обманює, те ж саме, що при серйозному захворюванні ми закриваємо на нього очі, тим самим ми наближаємо вирок", - зазначив політолог.



Також раніше повідомлялося, що ситуація на сході України залишається гострою і нагадує "прогинання" перед окупантами, а не встановлення миру. Таку думку висловив лідер руху "Національний корпус" Андрій Білецький.

"Зараз інтенсифікація дій з жовтня очевидна, вона в цифрах виявляється, приблизно кожен місяць більше, ніж рік тому за той же період. Чому-то все це: розведення, мости, ослаблення позицій блокади, обіцянки виплати пенсій на тій території - не йде до швидкого світу", - зазначив Білецький