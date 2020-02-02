Подруга загиблого на Донбасі від кулі снайпера молодого бійця Миколи Сорочука, волонтер Ярина Чорногуз пообіцяла замінити його на фронті.

Про це дівчина написала на своїй сторінці в Facebook.

"Вибач, що не була поруч, коли ти загинув, це я мала твоє тіло виносити разом із твоїми побратимами з того окопа. Нікчема, яка в тебе стріляла, загине безславною смертю. Нікчема в кремлі, яка ввела війська на наш із тобою степ, помре так само безславно. А ти, Красний, будеш жити. Такі як ти не вмирають і трапляються, як там в одній пісні, раз на все життя", - написала вона.

Дівчина пообіцяла, що навчиться володіти зброєю так само добре, як Микола. "Коротше, будемо воювати", - підсумувала вона.

Ярина Чорногуз також відреагувала на пересуди, навколо її відносин із загиблим бійцем.

"Мене за любов до тебе будуть поливати брудом та оббріхувати усі, хто ніколи не мав і не здатен уявити, яким може бути кохання між двома вільними духом від усіх упереджень людьми, які обрали собі свідомо війну пліч-о-пліч у землі на захист України, а вона для нас із тобою ніколи не була, не є і не буде абстракцією, вона - наша сутність, а ми - її", - написала вона.

Зазначимо, дівчину підтримали користувачі мережі.

"Хочеться сказати тим, хто звинувачує у піарі. Я не знаю ні Миколи, ні Ярини. Але завдяки дописам Ярини, думаю і згадує про Миколу, а через це і про інших наших захисників. пам’ять тих, хто його знав особисто важлива, вона завжди буде з ними. Але для інших - дописи Ярини - це шанс зберігти пам’ять про героя війни", "Правильно! Пиши! Пам'ять має жити🙏Ти сильна!", "Яра, сильна й потужна. Тому й він житиме в тобі довіку", "Дуже сильно...живіть за двох", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, боєць ВСУ Микола Сорочук загинув в ніч на 22 січня на передовій від кулі снайпера. Герою було всього 22 роки. Микола Сорочук родом з села Лище, біля Луцька.

Нагадаємо, бійці ВСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", «помстилися за все».

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти розстріляли бійців ВСУ з артилерії.

Також Politeka писала, що терористи прорвалися і розстріляли ВСУ з кулеметів.