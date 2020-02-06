В аннексированном Крыму огромные проблемы с водой, от которых страдают не только маленькие города и села, но и Симферополь

В связи с тем, что в крымских водохранилищах низкий уровень наполнения, вода в частные и многоквартирные дома столицы полуострова будет подаваться по графику, передает Politeka со ссылкой на информацию из открытых источников.

При этом горячей водой в Симферополе люди смогут пользоваться только по выходным, а холодной хоть и ежедневно, но только утром и вечером. График якобы начнет действовать с 10 февраля.

Ажиотаж, который поднялся после этого, заставил власти пересмотреть планы, чтобы избежать массового недовольства граждан. Уже вскоре глава «правительства» Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что пока в отключениях нет необходимости. Отключать начнут только в крайнем случае, предварительно проинформировав население.

Реакция сети на эту новость не заставила себя долго ждать.

«В Крыму воду теперь будут подавать по графику. Горячую только по выходным. Потому что Крым Путин украл, а воду украсть не смог. Тот случай, когда русские патриоты мечтали заморозить бандеровцев, но промахнулись и вместо этого засушили крымчан», – пишет блогер Денис Казанский.

«Оккупанты мечутся, а вода иссякает и иссякает. Пора бы вам валить из украинского Крыма, рашисты. Вы способны только уничтожать, грабить, разрушать и убивать», – отмечает Крымский бандеровец.

«Настало «горькое похмелье»... Сушняк...», «Ну мост же им как-то провели, вот и воду нехай проводят:)», «Когда ты в родной говени, вода не нужна», «А Вы думаете, что просто так путин заложников в Крыму набирает? На воду менять будет. 99%», «Крым нужен россии как военная база. Людей будут постепенно выдавливать, оставят только военных и обслугу. Поэтому строят только для нужд армии - дороги, мост, жд сообщение, а для людей - рабочие места, воду, жилье, инфраструктуру - нет. Не для благ народа аннексировали Крым», «Можно про Крымскому мосту в пятилитровых баклажках возить», – пишут в комментариях пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что в Крыму чиновницы в дорогих шубах пришли в дома к пережившим блокаду Ленинграда старикам и подарили им по батону. После резонанса дам уволили, в том числе городского голову Керчи.

Напомним, Путин удвоил ударные силы на границе, подробности.

Как сообщала Politeka, в оккупированном Крыму грядет катастрофа, которая коснется всех.

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