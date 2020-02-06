Коронавирус 2019-nCoV превратил 15-миллионный город Ухань в город-призрак. Кадры пустынного мегаполиса, ставшего эпицентром несчастья, напомнили украинцам чернобыльскую трагедию 1986 года

Как передает Politeka.net, в сети появилось видео, которое служит неким символом поддержки жителям заблокированного Уханя (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Сначала в кадрах мы видим жуткую картину: замерший в тишине многомиллионник, где днем также пустынно, как и ночью; люди стараются не выходит на улицы, а если и появляются, то держатся на значительной дистанции друг от друга.

Далее мелькают более вдохновляющие моменты: неравнодушные выражают слова поддержки жителям Уханя, появляются кадры из больниц с выписок выздоровевших, люди обнимаются, улыбаются и плачут.

Видео активно комментируют в сети. Украинские пользователи сравнили увиденное с катастрофой в Чернобыле, когда 50-тысячный город опустел в результате срочной эвакуации из-за взрыва на атомной станции.

«Ухань, не паникуй, мы ждем тебя».

"Не волнуйтесь #УХАНЬ, вы снова будете на ногах ..."

"Главный виновник - верховный лидер Си Цзиньпин, который сидел сложа руки в течение 3 недель, размышляя в полном отчаянии, тогда как требовалось быстрое действие!"

"Да, не паникуйте, мы ждем вас. Жители Ухани многим жертвуют, не можем забыть"

Отметим, с четверга, 6 февраля, срочно начинается проверка всех жителей Уханя на наличие симптомов коронавируса 2019-nCoV. Врачи планируют проводить проверки во всех жилых домах города.

Ранее мы сообщали, по состоянию на 6 февраля, жертвами коронавируса стали 565 людей; количество заболевших выросло до 28 018.

Напомним, власти Китая признались, что койко-мест в больницах не хватает, несмотря на строительство двух больниц специально для зараженных коронавирусом.

«Мы чувствуем боль и сожалеем о том, что многие пациенты, которым был поставлен диагноз вируса или которые могли контактировать с вирусом, не получают надлежащего лечения в больницах, - заявил заместитель секретаря Коммунистической партии Китая в Ухане Ху Лишань. - Эта проблема, безусловно, остается нерешенной».

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.