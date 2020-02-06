Скандально известный Илья Кива, который является народным депутатом от ОПЗЖ, подхватил «челлендж» Евгения Брагара и выдал не менее циничный лайфхак по оплате коммуналки

В кулуарах Верховной Рады он озвучил «курс» неэлитных собак для расчета за газ, а также посоветовал, где гражданам взять денег, чтобы заплатить за тепло и прочие коммунальные удобства, передает Politeka.

Так, на вопрос журналистки, сколько времени можно прожить, продав не совсем элитных немецкую овчарку, чихуахуа и пекинеса, Кива ответил, что денег от их продажи хватит месяца на три.

Поради Киви Скільки собачої валюти потрібно зібрати, аби оплатити комуналку? Відповідь на це запитання знає Ілля Кива Gepostet von hromadske.ua am Dienstag, 4. Februar 2020

Однако на этом он не остановился и посоветовал ловить голубей и воробьев, продавать их в цирк, чтобы улучшить финансовое положение.

Если же с деньгами совсем туго, то нардеп рекомендует продать печень или почку и года полтора «жить безбедно». Мол, опыт не нов, так делают в Молдове, из-за чего «все села сидят без этих органов».

Подобный цинизм депутата вызвал гнев пользователей, и они не пожалели «ласковых» слов в адрес этого товарища.

«То пусть Новосад и депутаты сдают свои почки, как им на жизнь не хватает, а не зарплаты себе повышают «под шумок». Смех ... Ой, цирк да и только», «Он мозги свои уже продал!», «Продай свои мозги, депутаты, вам не стыдно такое писать? Один предлагает продать собаку, вы что там вообще обнаглели? Не раздражайте людей, потому что все до поры, до времени», «Психически неуравновешенный человек. И его и человеком назвать невозможно. Так говорит о людях, с налогов которых ты жируешь. За такие слова он должен извиниться и понести наказание. В Раде таким не место», «Нет слов, одни эмоции. Такое впечатление, что это не депутаты, а пациенты психо-неврологического интерната», – негодуют под публикацией.

Ранее мы писали, что Кива набросился на генерального прокурора Руслана Рябошапку с требованием его отставки, «чтобы у украинцев появился шанс быть защищенными».

Напомним, скандал с перепиской Кивы и Жириновского получил продолжение: добрались даже до Путина.

Как сообщала Politeka, ветеран АТО раскрыл детали драки с Кивой в центре Киева.

Также Politeka писала, что Кива после рукоблудства в Раде кинулся искать утешения у Жириновского.