Слова народного депутата от «Слуги народа» Евгения Брагара о том, что пенсионерке, у которой нет денег на оплату газа, можно продать «элитного пса», заплатить и жить спокойно, стали настоящей бомбой

Социальные сети буквально взорвались комментариями и фотожабами на эту тему, передает Politeka.

Так, в одночасье стал популярным и без того известный мэм, на котором старушка за рулем авто, а рядом – пес с испуганным выражением морды. Правда, теперь сюда добавили подпись «Сейчас тобою заплачу за коммуналку».

Известный блогер Святослав Батов опубликовал статус «Конец эпохи элитных собак».

В сети также появились фотожабы по принципу предвыборных бордов партии «Слуга народа», на которых фигурирует Брагар. «Продай собаку, заплати за газ», – говорится в подписи.

Светлана Колесник опубликовала фото двух котов и собаки, подписав: «Всех собрала, пойду платить за газ».

А вот фото из фильма о Муму. В кадре – Герасим, который держит на руках собаку. «Куда плывем?» – спрашивает якобы животное: «Коммуналочка. Хуже не будет, Муму».

И еще немного народного творчества.

Комментарии под каждой из публикаций соответствующие.

«Собаки такого не заслужили, они хорошие в отличие от этих депутатов!», «Берегите своих элитных собак, потому что пенсионеры будут отлавливать за газ. Ну им подсказал слуга», «а кот, если продам, пойдёт за доставку??», «кота не продашь – на него же дом переписан», «Где набрать собак, чтобы оплатить зимние, газовые тарифы? И где те люди, готовые у меня покупать щенков ежемесячно?», – пишут люди.

Напомним, слуга народа сказал украинцам продать собаку ради коммуналки и сильно поплатился.

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