Украинцам придется больше платить за воду

Как передает Politeka.net, соответствующее решение было утверждено на вчерашнем заседании НКРЭКУ.

Согласно решению Нацкомиссии, теперь в Украине тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение вырастут в среднем на 15-20%.

Окончательные цифры, как отметили в НКРЭКУ, будут зависеть от региона.

В Нацкомиссии также оправдались за очередной рост тарифов и заявили, что их повысили якобы из-за роста зарплат в украинских городах.

"Рост от 15 до 20 процентов – это несущественное подорожание на платежку", - подобным образом прокомментировала ситуацию член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Таким образом, самый высокий тариф будет на Востоке Украины, в именно в Павлограде и Бердянске. Жителям этих населенных пунктов за куб придется заплатить почти 40 гривен. Самой дешевой вода будет в Луцке - чуть больше 16 гривен за подачу и отвод.

Члены НКРЭКУ также пообещали озвучить окончательную стоимость воды для регионов через несколько дней. Новые тарифы вступят в силу после публикации закона в газете "Урядовий кур’єр".

Ранее мы сообщали о том, что украинцы по-новому будут платить за коммуналку. Об этом информирует пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Сообщается, что правительство обязало пересчитать украинцам платежки за отопление. Это связано с тем, что голубое топливо серьезно подешевело во время текущего отопительного сезона.

Как известно, сейчас тариф на газ , который действует для предприятий теплокоммунэнерго составляет 8300 гривен, но фактически предприятия закупают его за 6100 - 6200 гривен.

Однако на деле получилось совершенно по-другому. Украинцы в социальных сетях начали жаловаться, что их платежки существенно выросли, несмотря на обещания Кабмина.

Более того, украинцы в недоумении, почему правительство ввело абонплату за доставку газа, поскольку им теперь приходится дважды платить за голубое топливо.

Для восстановления справедливости украинцы выдвинули президенту Владимиру Зеленскому жесткое требование. В частности, они создали петицию с просьбой отменить абонплату за транспортировку природного газа.

В начале февраля на гнев украинцев отреагировали в Минэнергетики. Министр Оржель пообещал убрать вторую платежку за газ и сделать общий тариф на голубое топливо.

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.