Над 25-летним «слугой народа» и «талантливым» экономистом Евгением Брагаром нависла новая неприятность

Не успел народный депутат оправиться после скандала, который сам же и спровоцировал, посоветовав бабушке из Кировоградской области продать собаку для оплаты коммуналки, как добрые люди дали ему очередной повод потерять покой и сон, передает Politeka.

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием призвать Брагара в армию, поскольку ему 25 лет, а это – возраст, когда украинские граждане еще проходят службу.

Ее автор – Ярослав Горлатый. На сайте она появилась 6 февраля.

Чтобы на обращение обратили внимание, оно должно собрать 25 тысяч голосов за 90 дней. По состоянию на утро 7 февраля их было 188.

Отметим, что новоиспеченный парламентарий даст фору однопартийцам по количеству «зашкваров». Сначала Брагар выступил в защиту маршрутчика, который не согласился по просьбе волонтерок выключить в салоне автобуса российский сериал. Более того, он пожаловался на одну из них, Анастасию Конфедерат, в полицию за дискриминацию русского языка.

Затем последовал эпичный эфир программы «Голос народа» на «112 канале», где Брагар оскандалился советом о продаже собаки и заслуженно получил в ответ шквал мемов, насмешек и народной ненависти.

Решив, что плохой пиар – тоже пиар, Евгений пошел еще дальше и снова стал антигероем сети. В этот раз он заявил, что патриотическое кино не стоит финансировать, так как оно не окупается. В качестве же успешного кино он привел фильмы, которые продуцирует студия «95 квартал».

Напомним, скандальный Кива переплюнул "собак" Брагара и дал свой совет украинцам.

Как сообщала Politeka, Разумков пригрозил нардепам из за скандала с собакой.

Также Politeka писала, что «слуга народа» публично унизила легендарного украинца, гремит скандал.