Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на скандал вокруг нардепа Евгения Брагара, посоветовавшего пенсионерке продать пса, чтобы оплатить коммуналку

На заседании Согласительного совета парламента 3 февраля он призвал народных избранников думать перед тем, как что-то говорить, передает Politeka.

«Я бы хотел обратиться ко всем народным депутатам, чтобы мы более взвешенно, мягко говоря, относились к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что у нас тоже есть возможность делать ошибки, как и у всех других, однако ответственность, которая лежит на народных депутатах, больше, чем на других», – подчеркнул Разумков.

Он отметил, что многие из тех, кто работает в ВР, разделяют следующую позицию:

«Иногда складывается впечатление, что когда человек попадает в Верховную Раду Украины, тут какой-то климат другой, какой-то вакуум. И люди начинают жить в другой реальности: оторванные от общества, оторванные от людей, оторванные от тех проблем, которые есть у людей.

Разумков напомнил депутатам, что следует помнить на примере прошлых выборов о том. что ситуация может очень быстро измениться в другую сторону, и из не всегда удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться снова «ближе к людям».

«Поэтому я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать проблемы, если есть возможность, помогать их решать. И мы все много об этом говорили во время избирательной кампании, но некоторые из нас забыли об этом, когда стали народными депутатами: оставаться людьми. Значок, мандат, должность народного депутата – это не привилегия, а ответственность», – подытожил спикер.

Ранее мы писали, что Евгений Брагар попробовал извиниться за свои слова в эфире программы «Голос народа» на «112 канале», однако его публикация в Фейсбуке вызвала еще большую волну негатива в сторону депутата.

Напомним, украинцам детально показали реальный рейтинг "слуг народа" .

Как сообщала Politeka, «слуга народа» сказал украинцам продать собаку ради коммуналки и сильно поплатился.

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