Не успел отгреметь скандал с депутатом от "Слуги народа" Евгением Брагарем, который порекомендовал пенсионерке продать "элитную" собаку, чтобы расплатиться за коммуналку, как по его стопам пошел коллега - на этот раз депутат "ОПЗЖ" Илья Кива

Журналисты hromadske.ua поймали Киву в коридарах Верховной Рады и загадали забавную загадку, которая ныне сильно волнует украинский народ: на сколько для безбедной жизни потянут три собаки породы "немецкая овчарка", "чихуахуа" и "пекинес" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Нардеп прикинул в уме, что где-то на полгода. Однако, если собаки старые, то месяца на три. Также Кива поделился лайфхаком с малоимущими украинцами. Чтобы заплатить за коммунальные услуги (если у вас нет "элитных" питомцев, которых можно реализовать), то есть еще вариант ловить воробьев и голубей и продавать их в цирк. А чтоб уж совсем много денег выручить, то Кива посоветовал продать печень или почки.

"Можно еще отлавливать воробьев. По крышам бегать, ловить воробьев и голубей и продавать их в цирк. Если честно, если вы совсем в долгах, можно продать печень, почку и безбедно жить полтора года…", - заявил нардеп. Поради Киви Скільки собачої валюти потрібно зібрати, аби оплатити комуналку? Відповідь на це запитання знає Ілля Кива Gepostet von hromadske.ua am Dienstag, 4. Februar 2020

Пользователи сети вылили свой гнев под этим видео:

"Це є політична еліта України. Законотворець. Лідер думок. Приклад для наслідування Це напевно якесь прокляття... іншого пояснення у мене не має."