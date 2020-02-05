Не успел отгреметь скандал с депутатом от "Слуги народа" Евгением Брагарем, который порекомендовал пенсионерке продать "элитную" собаку, чтобы расплатиться за коммуналку, как по его стопам пошел коллега - на этот раз депутат "ОПЗЖ" Илья Кива
Журналисты hromadske.ua поймали Киву в коридарах Верховной Рады и загадали забавную загадку, которая ныне сильно волнует украинский народ: на сколько для безбедной жизни потянут три собаки породы "немецкая овчарка", "чихуахуа" и "пекинес" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Нардеп прикинул в уме, что где-то на полгода. Однако, если собаки старые, то месяца на три. Также Кива поделился лайфхаком с малоимущими украинцами. Чтобы заплатить за коммунальные услуги (если у вас нет "элитных" питомцев, которых можно реализовать), то есть еще вариант ловить воробьев и голубей и продавать их в цирк. А чтоб уж совсем много денег выручить, то Кива посоветовал продать печень или почки.
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Пользователи сети вылили свой гнев под этим видео:
"Це є політична еліта України. Законотворець. Лідер думок. Приклад для наслідування Це напевно якесь прокляття... іншого пояснення у мене не має."
Ранее мы сообщали, Кива "вляпался" в очередной громкий скандал. Журналисты засняли его переписку с якобы депутатом Госдумы России Владимиром Жириновским. Украинский народный избранник справился у российского коллеги о его самочувствии, а затем начал набирать сообщение, в котором резко высказался о премьере Алексее Гончаруке и правительстве в целом. При этом Кива не гнушался матерных выражений.
Напомним, друг Кивы набросился на женщин в ресторане, появилось видео атаки
Также Politeka сообщала, что Кива набросился с кулаками на ветерана АТО и сильно поплатился