Украинские заробитчане спровоцировали рост реальной зарплаты для простых граждан, о чем говорят данные анализов

Как сообщает Politeka, об этом говорится в отчете Национального банка Украины.

«Согласно результатам опросов предприятий, треть предприятий отмечала недостаток рабочей силы среди крупнейших факторов, ограничивающих их способность увеличивать производство. Это наибольшее значение за последние годы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в пошлом году реальная зарплата украинцев выросла на 9,8%. Среди прочих показателей, одной из причин этого называют заробитчан. Как известно, особо острую нехватку кадров испытывают в строительстве и перерабатывающей промышленности.

«Да, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов - представители дефицитных ныне рабочих профессий», - подчеркивается в документе.

Ранее мы писали, что в сети появился пост, автором которого является 25-летний украинец Роман Ялч. Он пишет на своей странице в Фейсбук, что заработать на свою квартиру в Украине не возможно, даже работая на нескольких работах. Более того, чтобы купить нормальный телефон – нужно брать кредит.

«Я молодой и полный сил мужчина. О таких принято говорить – будущее Украины. И почему-то я не нужен своей стране. Ей не надо специалистов, рабочих и людей науки. Имею высшее образование и должен был бы работать по специальности ни о чем не думая и опять же магистры, специалисты и рабочие не надо моей стране. А если и надо то за копейки… Средняя зарплата реально составляет 200$. Реальная средняя зарплата, а не то, что лепят по ящику», – говорится в посте.

Как писала Politeka, количество украинских заробитчан в Польше сокращается.

Politeka ранее сообщала, работа в Польше обернулась настоящим адом для украинцев: начали отбирать паспорта.

Напомним, безработица в Украине бьет рекорды: кому тяжелее всего найти работу.